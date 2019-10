von Wolf-Wilhelm Adam

Mit großer Freude wurde am Montag offiziell das Glasfasernetz in Bad Dürrheim in Betrieb genommen. Nach Sunthausen und Biesingen ist damit der erste Teil der Kernstadt am schnellen Internet angeschlossen und die ersten drei Haushalte in Bad Dürrheim können mit bis zu 400 Megabits pro Sekunde surfen.

„Mittlerweile muss man ganz klar sagen, dass schnelles Internet kein Standortvorteil mehr ist, sondern dass es ein klarer Nachteil ist, wenn man das Thema nicht angeht“, betonte Bürgermeister Jonathan Berggötz. „Wir sind bei Ihnen in besten Händen und danken für die hervorragende Zusammenarbeit“, richtete das Stadtoberhaupt das Wort an Geschäftsführer Jochen Cabanis vom Zweckverband Breitband und auch an die Firma Stiegler IT mit Felix Stiegler, die für die Tarife und die tatsächliche Lieferung des Internets in die Häuser hinein zuständig ist.

Jochen Cabanis informierte über den aktuellen Stand. Demnach wurde im ersten Abschnitt, mit Unterstützung durch Fördergelder des Landes, das sognannte Backbone, das Basis-Netz, das alle Landkreis-Kommunen miteinander verbindet, hergestellt. Zwei der drei Technikstandorte sind in Betrieb, nämlich in der Schulstraße und in der Luisenstraße. Der dritte Knotenpunkt im Gewerbegebiet sei aktuell noch nicht aktiv. Gerade aus dem Gewerbegebiet gebe es tatsächlich bisher kaum Interesse an der schnellen Internetverbindung. Wer Interesse hat, könne sich gerne noch melden.

Alle Gebäude, die an dieser Haupttrasse liegen, konnten einen Hausanschluss erhalten. „Insgesamt wurden über 130 Hausanschlussverträge für die direkte Anbindung ans Netz abgeschlossen“, berichtet Cabanis. Das seien rund 50 Prozent derjenigen, die seit Beginn der Arbeiten angeschrieben wurden. „Tatsächlich kamen rund zehn Prozent erst auf uns zu, als der Bagger schon am Arbeiten war. Das macht uns das Leben nicht leichter, weil die Baufirma nicht dazu verpflichtet ist, weitere Anschlüsse mit in das Projekt aufzunehmen. Doch wir haben alle, die nachträglich noch aufspringen wollten, bedienen können“, berichtet der Zweckverband-Geschäftsführer weiter.

Fehlen würden jetzt vor allem noch die Höfe, die entlang der Trasse von Donaueschingen kommend, sehnsüchtig auf schnelles Internet warten, genauso wie die Realschule und die Leute beim Hammerbühl. „Für diese Anschlüsse bekommen wir Bundesförderung, weshalb wir hier noch etwas warten müssen. Wir sind guter Dinge, dass wir hier im Frühjahr beginnen können und dann innerhalb von maximal zwei Monaten durch sind“, kündete Cabanis an.

Erfreulich sei unter anderem, dass die drei Familienheim-Neubauten am Sonnenbühl exklusiv mit Glasfaser ausgestattet werden konnten. Felix Stiegeler berichtete erfreut über die große Nachfrage. Alle, die ihren Hausanschluss schon haben, würden nach und nach dazukommen. Besonders die 300 und 400 Megabits pro Sekunde erfreuen sich seiner Aussage nach großer Beliebtheit. „Das tolle an Glasfaser ist, dass die Geschwindigkeit auch zu annähernd 100 Prozent beim Kunden ankommt, ohne Netzverluste oder ähnliches.“ Der Wechsel des Anschlusses sei durch die Bundesnetzagentur standardisiert und erfolge reibungslos.

Aktuell liegen die Baukosten bei etwa 800 000 Euro, das Land bewilligte rund 488 000 Euro Förderung. „Für uns ist ganz entscheidend, was an Fördergeldern organisiert wurde. Da viel von Land und Bund kommt, steht der Gemeinderat auch voll und ganz hinter dem Ausbau“, so der Bürgermeister. Nach Ende des zweiten Bauabschnitts werden die Gesamtkosten irgendwo bei 1,5 Millionen Euro liegen. Nun wird auf den Förderbescheid für den zweiten Abschnitt gewartet.