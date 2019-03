von Sabine Naiemi

Nun ist wieder vollkommen offen, wie es mit dem riesigen Areal und dem Gebäude des Hauses Hohenbaden weiter geht. Am vergangenen Freitag haben sich durch den Antrag auf Insolvenz seit langer Zeit bestehende Spekulationen über finanzielle Schwierigkeiten des Investors Dickscheid bestätigt. Groß ist jetzt die Spannung, wie es weitergeht. Wird die Stadt eventuell sogar das Grundstück kaufen?

"Die Stadtverwaltung ist auch erst kurzfristig über den Insolvenzantrag informiert worden", teilt Alexander Stengelin, Referent des Bürgermeisters, auf Nachfrage des SÜDKURIER in dessen Namen mit. "Wir bedauern es sehr, dass dieser Schritt für den Investor notwendig war. Der weitere Umgang mit dem Haus Hohenbaden und den dazugehörigen Flächen, ist nach wie vor von großem Interesse für die Stadt und wir werden uns intensiv darum bemühen, dass es in diesem Bereich weiter geht. Welche Möglichkeiten es für die Stadt oder andere Investoren konkret gibt, wird mit dem Insolvenzverwalter geklärt werden. Aktuell stehen wir ganz am Anfang des Verfahrens."

Die Stellungnahme der Sozialdemokraten durch deren Vorsitzende Derya Türk-Nachbaur lautet wie folgt: "Hohenbaden! Dass es so kommen würde, wie es gekommen ist, hat mich persönlich – und wahrscheinlich einige andere auch – nicht wirklich überrascht. Schon zu lange stagnierte das Vorhaben und diese Stille hat nicht viel Gutes verhießen. Ich bin eine große Befürworterin davon, dass die Stadt eine aktive Bodenvorratspolitik betreibt und alle Möglichkeiten auslotet, das Projekt selber in die Hand zu nehmen. In wieweit sich das finanziell realisieren lässt, sollte tatsächlich ernsthaft geprüft werden, oder zumindest die Investorensuche von der Stadt aus gehen."

Heinrich Glunz erklärt für die CDU: "Die seit Jahren von Herrn Dickscheid praktizierte Hinhaltetaktik und die Geheimniskrämerei um mögliche Investoren und Betreiber in eine Hotelbebauung „Hohenbaden“ hat das Vertrauen des Gemeinderats in die Person Dickscheid nachhaltig erschüttert. Dem Investor Dickscheid sind beim Einstieg in dieses Projekt durchaus hehre und ernst zu nehmende Absichten zu unterstellen, wenngleich mit zunehmender Dauer seines Engagements nachhaltige und begründete Zweifel an der Seriosität aufgetaucht sind. Es wird eine der Herausforderungen für den neu gewählten Bürgermeister im Zusammenwirken mit dem sich neu konstituierenden Gemeinderat sein, die verfahrene Situation planungs- und baurechtlich wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Ein finanzielles Engagement der Stadt kann nach meinem Dafürhalten nur eine „letzte“ Option sein, zumal sich in diesem Bereich bereits Veränderungen im Klinikbereich abzeichnen. Hier gilt es, mögliche Alternativen sorgfältig auszuloten und nach Möglichkeit einer sinnvollen Lösung zuzuführen."

Klaus Götz, Freie Wähler, formuliert es drastisch: "Gott sei Dank ist dieser Albtraum endlich zu Ende!" Er habe damals schon vor dieser Zusammenarbeit gewarnt und jeden dahingehenden Beschluss abgelehnt. "Jetzt muss man alles auf Null stellen, in Verhandlungen treten und äußerst kritisch beäugen, was passiert. Die Stadt muss auf jeden Fall das Planungsrecht in der Hand behalten. Man muss jetzt einfach das Beste aus der Situation machen."

"Wir warten schon lange darauf", erklärt Andrea Kanold (FDP). Sie habe Zweifel, dass sich jemand "in dieses Unglück stürzen wird", solange das Gebäude unter Denkmalschutz steht und nicht abgerissen werden darf. "Wir brauchen die vorhandenen Finanzen für die anstehenden Sanierungen", erklärte die Gemeinderätin, auf die Frage, ob sie den Kauf durch die Stadt befürworten würde. Man müsse sehr genau überlegen, wie man vorgeht, aber die Stadt müsse unbedingt Einfluss nehmen können.

"Ich kann noch nichts Genaues über vorhandene Werte und Höhe der Schulden sagen", erklärt Insolvenzverwalter Martin Mucha am Telefon. Er müsse erst einen Überblick haben, bevor er Auskunft geben könne. Eine Versteigerung der Immobilie mache jedoch gegenwärtig aus seiner Sicht keinen Sinn.