von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Tausende bunte Lichter werden die Innenstadt Bad Dürrheims am Samstagabend erleuchten, ergänzt wird das Lichtspektakel von einer Feuershow und ein Feuerwerk wird der Höhepunkt des Lichterfestes 2019. Dieses Lichterfest findet in der Innenstadt statt, um ganz Bad Dürrheim einbeziehen zu können.

„Es ist ein Fest von Bad Dürrheimern für ganz Bad Dürrheim und darüber hinaus“, betont Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Und zwar schon deshalb, weil Vereine aus der Kernstadt und den Ortsteilen beteiligt sind und sich auch die in der Friedrichstraße ansässigen Einzelhändler mit einer verlängerten Einkaufsnacht und Aktionen beteiligen. Auf der Strecke vom Rathausplatz bis zum Gasthaus „Krone“ gibt es auf drei Bühnen Live-Musik mit Bands, der Hindenburg-Park wird zur Aktionsfläche. Mit zehn Foodtrucks, die auf der ganzen Strecke verteilt sind, wird auch das kulinarische Angebot zum Highlight.

Bild: Schönlein, Ute

Das Lichterfest startet um 18 Uhr. Um 18.30 Uhr tritt Patrick Bäurer mit seiner Freestyle-Fußballshow im Hindenburgpark auf und bietet danach einen Mitmach-Workshop an, der zweite Auftritt ist um 20.30 Uhr. Um 21.30 Uhr ist im Hindenburgpark eine Feuershow geboten. Außerdem soll in diesem Bereich „etwas ganz Spannendes“ zu sehen sein. Das große Feuerwerk wird gegen 22.30 Uhr beim Sportplatz gezündet. „Wir schießen es rund 200 Meter in die Höhe, damit es weithin über den Dächern sichtbar ist“, erklärt Daniel Limberger von der Kur- und Bäder GmbH.

Die Band Boppin‘B steht seit 1985 für Rock‘n Roll und spielt auf dem Rathausplatz. Bild: Boppin‘B | Bild: BoppinB

Auf der Rathausplatzbühne rockt ab 19.30 Uhr die Band Boppin‘B, auf der Bühne bei der Volksbank spielen die Schwarzwaldkrainer und auf der Bühne beim Gasthaus „Krone“ sorgt die siebenköpfige Band Lastminit für musikalische Unterhaltung.

Die Schwarzwaldkrainer findet man auf der Bühne bei der Volksbank.Bild: Schwarzwaldkrainer | Bild: Schwarzwaldkrainer

An der langen Einkaufs- und Lichternacht beteiligen sich 16 Gewerbe- und Gastronomiebetriebe: Gasthaus Krone, Conny Brix, Naturkost und Edle Steine, Bistro Matisse, Art-Movie, Schöne Schuhe und mehr, Heike‘s Wollstüble (Luisenpassage), Morys Hofbuchhandlung, Der Schnizzer, Sabine‘s Schreibstube, Natur und Mode, Restaurant-Café Walz, Eiscafe-Bistro Bella Italia, Pizzeria Parma, Café Flair und die Boutique Sophie. An der Bewirtung beteiligt sind die Ried-Hexen Hochemmingen, der Tennisclub Hochemmingen, der Musikverein Unterbaldingen, die Stierberghexen Sunthausen, der FC 1919 Bad Dürrheim und das Blasorchester Bad Dürrheim.

Coverrock der Extraklasse gibt es mit der Band Lastminit aus Engen auf der Bühne beim Gasthaus „Krone“. Bild: Lastminit | Bild: Band Lastminit

Vielerlei Aktionen sind geplant. So gibt es etwa in Heike‘s Wollstüble durch Wettstricken drei Strickpakete zu gewinnen. Bei Conny Brix wird ein Ratespiel veranstaltet, bei dem man Dessous gewinnen kann, es gibt Preisnachlässe, bei Naturkost und Edle Steine kann man sich Rabatt für den Steinekauf erwürfeln.

Die Einzelhändler haben bis 22 Uhr geöffnet, das Lichterfest geht in der Innenstadt von 18 bis 23 Uhr, auf dem Rathausplatz von 18 bis 24 Uhr. Die Friedrichstraße ist in der Innenstadt ab dem heutigen Freitag, 23 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli, 8 Uhr, gesperrt. Die zur Verfügung stehenden Parkflächen sind ausgeschildert. Die Parkgebühr beim Lichterfest beträgt drei Euro.