von SK

Seit 2015 sind die Bilder des Hobbyfotografen Uwe Jakubik Bestandteil von fast jährlich wiederkehrenden Ausstellungen im Reha-Zentrum Bad Dürrheim, Klinik Hüttenbühl. Waren seine Bilder in der Vergangenheit stets themenbezogen, so wird in diesem Jahr das vielfältige Spektrum von ruhig bis lebendig, von unscheinbar bis dominant von langweilig bis emotional dargestellt. Der Fokus dieser Bilder liegt dieses Mal auf Interpretation, Botschaft und Wirkung.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, oder die „vielen“ Worte eines Bildes. Der Spannungsbogen der Fotografie ist im wahrsten Sinne des Wortes vielsagend. Die neue Foto-Ausstellung ist von Freitag, 22. März bis Donnerstag, 27. Juni im Eingangsbereich der Klinik zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9.30 bis 17.30 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr.