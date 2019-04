von Wolf-Wilhelm Adam

Überraschend viele Interessierte kamen am vergangenen Freitagmittag in die Kurgärtnerei, wo der stellvertretende Bereichsleiter Patrick Willmann einen Einblick in die Arbeit der sieben Mann starken Abteilung gab. Die 40 kleinen, für die Besucher gedachten Samentäschchen mit einer Blühwiesenmischung reichten bei weitem nicht aus. "Wir hatten gar nicht mit solch einem Andrang gerechnet", erklärte Willmann überrascht.

Mehrere zehntausend Pflanzen

Zunächst wurden bei einem Rundgang die Gewächshäuser gezeigt. Hier warten aktuell rund 42 000 Pflanzen darauf, ausgesetzt zu werden. Die rund 60 Arten und mehr als 100 Sorten, die sich in den vergangenen Jahren als sinnvoll für die hiesigen Breitengrade etabliert haben, wurden großteils selbst gezogen. "Wir nehmen jedes Jahr auch ein bis zwei neue Arten auf, die sich aber auch bewähren müssen", so Willmann. ein Großteil der Pflanzen wird nach den Eisheiligen Beete und Kübel im Kurpark und in der Stadt schmücken. Zudem besteht beim Privatverkauf der Kurgärtnerei vom 6. bis 25. Mai für alle die Möglichkeit, Pflanzen zu erwerben.

Gärtner Willmann klärte darüber auf, dass die Stadtgärtnerei nur mit Regen- oder Grundwasser gieße. Kalkhaltiges Wasser aus der Leitung sei nicht sonderlich geeignet für Pflanzen. Was das Thema "Spritzen" angehe, habe sich die Einstellung komplett verändert. "Als ich meine Ausbildung angefangen habe, hatten wir noch zwei Schränke voll mit Spritzmittel jeglicher Art. Heute hat sich das auf eine kleine Kiste reduziert." Die Stadtgärtnerei setze auf natürliches Handwerkszeug. So werde anstatt ein Stauchmittel einzusetzen, einfach die Schere zur Hand genommen, damit die Pflanzen nicht zu sehr schießen. Schädlinge werden seit vier Jahren mit der Perlfliege und einer Schlupfwespenart bekämpft. Damit erzielen die Gärtner große Erfolge und tragen aktiv zum Umweltschutz bei.

Beim zweiten Teil des Rundgangs gab der Experte zahlreiche Tipps zur Bepflanzung von Balkonkästen mit Kräutern und Blumen. Ideal seien Blumenkästen mit Zwischenboden, die als Wasserreservoire dienen.

Die richtige Erde: Hier solle man lieber etwas mehr investieren, um Blumen und Kräutern eine gute Grundlage für ihr Wachsen zu ermöglichen, so der Rat.

Die Besucher stellten noch viele Fragen. "Ich hoffe, jeder von ihnen geht mit neuen Erkenntnissen nach Hause. Tun sie etwas für unsere Umwelt und für den Artenreichtum. Ihr blühender Garten wird es ihnen danken", schloss Patrick Willmann den Mittag.

Mehr Tipps gibt es im Video unter www.suedkurier.de/10132022