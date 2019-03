von SK

Hochemmingen (häm) Eine radikale Verjüngungskur durch beinahe Komplettaustausch der Führungsmannschaft bei der freiwilligen Feuerwehr Hochemmingen ereignete sich auf deren jüngsten Hauptversammlung. Hochemmingen ist laut Gesamtkommandant Volker Heppler die am stärksten beanspruchte unter den Ortsteilen.

Der bisherige stellvertretende Abteilungskommandant Marco Erath wurde einstimmig in geheimer Wahl an die Spitze der Truppe gewählt. Nach 15 Jahren und "reiflicher Überlegung" trat der bisherige Abteilungskommandant Harald Fischerkeller nicht mehr an. Auf Eraths Position in der Stellvertretung rückt Frank Laufer nach und teilt sich dieses Amt mit Karl Fehrenbacher, der bisher ebenfalls als stellvertretender Abteilungskommandant fungierte. Nach 30 Jahren als Kassierer zieht sich auch Wilfried Laufer zurück. Seinen Aufgabenbereich wird Timo Erath übernehmen. Die Schriftführung liegt künftig in den Händen von Patrick Klingner, er ersetzt Julia Kleitsch nach 15 Jahren Führung des Protokolls.

In den Abteilungsausschuss ziehen neben Volker Dörflinger, Andreas Fehrenbacher und Robin Dörflinger ein. "Wir haben fünf Gruppenführer, drei davon im fortgeschrittenen Alter. Ein Appell an die Jugend, sich durch Fortbildungen für höhere Arbeitsfelder zu qualifizieren", sagte der scheidende Fischerkeller gleich zu Beginn der Versammlung. Man habe "den Generationenwechsel nun vollzogen" und könne mit Erath auf einen "zuverlässigen Kameraden" verweisen.

Die junge Mannschaft wird ihr Potenzial in einer stark beanspruchten Abteilung beweisen müssen. 40 Alarmierungen musste die Hochemminger Wehr 2018 nachgehen, Anzeichen für einen Rückgang gibt es nicht. Keiner dieser Einsätze war jedoch in Hochemmingen zu leisten. Ein "kleiner Wermutstropfen", so Fischerkeller, sei die geringe Einsatzbereitschaft der Kameraden durch auswärtig berufliche Bindung. So wird in Zukunft auch die Tuninger Feuerwehr bei Alarmierungen in Hochemmingen aktiviert, auf diese Tatsache sollten sich die Bürger einstellen.