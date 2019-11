von Sabine Naiemi

Die Herzen sind es, denen Wolfgang Dold irgendwie besonders verbunden ist. Der 69-Jährige Bäcker- und Konditormeister hatte früher in Rottweil 28 Jahre lang das Café Herz und fünf Bäckereifilialen betrieben und hatte sich dort schon mit Lebkuchenbäckerei für die Kinderhilfsaktion „Herzenssache„ engagiert. Jetzt will er das wieder tun und zwar auf dem kommenden Christkindlemarkt in Bad Dürrheim. Er wird seine Spezialität backen und verkaufen – Rosenküchle, dazu Waffeln und jede Menge rote Herzchenluftballone. „Das wäre ein toller Anblick, wenn man überall die roten Herzchenluftballone schweben sehen könnte“, meint er träumerisch. 600 Luftballone hat er übrigens besorgt.

Warum der Oberndorfer das gerade in Bad Dürrheim machen will? Nun ja, das ist auch wieder so eine Herzenssache. Erstens ist er der Kurstadt schon lange verbunden und seit etlichen Jahren regelmäßig jede Woche hier und dann hat er obendrein hier in der wohlbekannten Maria Voigt eine neue Liebe und Lebenspartnerin gefunden. Mittlerweile ist Wolfgang Dold auch Mitglied im Trachtenverein Bad Dürrheim. Dessen Mitglieder wollen ihn auch tatkräftig bei seiner Backaktion unterstützen.

Demgemäß wirbelt das Paar, um alles vorzubereiten. Die Hütte ist organisiert, er hat einen guten Platz in Rathausnähe zugewiesen bekommen. Gasflaschen müssen organisiert werden, die Waffeleisen, eine Fritierpfanne und natürlich die Zutaten für die beiden Teigsorten. Von 40 Kilogramm Mehl, 400 Eiern, 12 Kilogramm Zucker und 20 Kilogramm Butter ist hier die Rede. Die Kosten für alles trägt Wolfgang Dold selbst. Der Erlös soll an das Kinderhilfswerk „Herzenssache„ gehen. „Ich bin mit meinem Leben so zufrieden, es geht mir so gut, da will ich einfach etwas davon abgeben“, sagt Dold.

Die Rosenküchle sind ein ganz besonderes Backwerk. Sie werden ohne Butter gemacht. Die heiße Backform wird in die Teigmasse getaucht, der Teig bleibt kleben und wird dann im Fett ausgebacken bis ein herrlich krosses Küchlein in Rosenform entstanden ist.