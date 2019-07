von Sabine Naiemi

Man wolle Gästen und Bürgern, die ihre Ferien in Bad Dürrheim oder eben zu Hause verbringen, etwas bieten, erklärt Gästemanager Peter Kroschinsky vom Solemar voller Elan. Über viele Jahre hinweg hätte sich das Sommerferien-Programm im Solemar so etabliert und sei so nachgefragt, dass Gäste extra deswegen ihre Ferien in Bad Dürrheim verbringen würden.