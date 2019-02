von Alexander Hämmerling

„Beinhart recherchierte und gewissenhaft erfundene“ Fakten über die lokale Fasnet präsentiert der 66-Jährige in seinem Buch „fas.net“ bei der Lesung.

Für die Gäste war es ein humoristisches Eintauchen in unendlich reiches Brauchtum und Tradition, gespickt mit spitzzüngigen Anekdoten der fünften Jahreszeit im Südwesten. Kernstück des Buchs ist ein von Breuer ausgearbeitetes Hörspiel, das er einst auf Bestellung für eine Landesrundfunkanstalt verfasste und welches sogleich abgelehnt wurde. Der Inhalt geht ursprünglich auf eine Inspiration aus dem Stuttgarter Linden-Museum zurück, wo Breuer afrikanische Masken unter die Lupe nahm. „Ist der Ursprung der Fasnet mit ihren Schemen in Afrika und kam sie über Umwege aus dem US-Bundesstaat Louisiana zu uns?“, sinniert Breuer Richtung Publikum.

In seinem von Lokalkolorit gefluteten Werk pflückt er den „Karnaval do Rottweil“ mit Narrensprung und Rössle, die Wurzeln der Bad Dürrheimer Fasnet in der Sole, oder die Villinger Hexenzunft mit ihrem Brauchtumsausschuss – der „bis zur Unterhose“ über das Einhalten des Protokolls wacht – auseinander. Fiktion oder Fakt? Bei Breuer ist das eine undurchsichtige Melange. Das Buch ist aber auf jeden Fall etwas für Fasnachtsliebhaber, um die Feinheiten der Fasnet auseinander zu klamüsern.