Eine renovierungsbedürftige Turnhalle, ein karger Schulhof Richtung Kirche, kein offenes Ohr beim bisherigen Gemeinderat – so erklärte Grund- und Werkrealschulrektor Heinz Kriebel der Abordnung der Gemeinderatskandidaten der Freien Wähler die Bereiche der Schule, mit denen er seit rund zehn Jahren mehr als unzufrieden ist.

Die Stadtratskandidaten sahen sich am vergangenen Samstag die neuralgischen Punkte in der Schule an. An sich sei er mit der Schule sehr zufrieden, erklärte Kriebel, jedoch lasten „zwei Brocken“ sehr schwer: der Grundschulhof und die Turnhalle. Kriebel: „Ich stoße allmählich an die Grenzen des Verständnisses, wenn ich Jahr für Jahr eine Sanierung der Oskar-Grießhaber-Turnhalle beantrage und nie Geld genehmigt bekomme.“

Nachdem das Neubaugebiet Auf Stocken restlos ausverkauft ist und sehr große Nachfrage nach den Bauplätzen im Gebiet Herrengarten herrscht, plant die Stadtverwaltung nun die Ausweisung eines neuen Gewerbe- und Wohngebiets im Bereich Hüttenbühl. Bei der Ortsbegehung erklärte Fraktionssprecher Günter Tschida: „Wir müssen dringend weitere Gewerbeflächen ausweisen.“ Die Stadt profitiere durch Gewerbesteuereinnahmen. Zugleich tue es dringend Not, der großen Nachfrage an Baugrund gerecht zu werden.

Weiter erfuhren die Stadtratskandidaten, dass rings um den nördlichen Kurpark in naher Zukunft gravierende Entwicklungen bevorstehen. Das Hotel am Solegarten soll in Teilen neu gebaut werden, auch werden die Planungen für das seit Jahren angedachte Thermenhotel unweit des Solemars konkreter. Es soll ein Haus mit etwa 130 Doppelzimmern in Vier-Sterne-Kategorie zwischen Huberstraße und Kurpark gebaut werden. Die Planungen und das finanziell schwächelnden Kurhaus könnten in einem Konzept zusammengebracht werden. „Die Entwicklung geschieht in unserem Sinne“, sagte Günter Tschida und alle Kandidaten waren sich einig. So könne dem Trend zurückgehender Gästebetten entgegengewirkt und der Standort Bad Dürrheim als Tourismusdestination gestärkt werden.