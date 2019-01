von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Seit April 2018 ist Christoph Lauer der neue Stadtjugendpfleger und Koordinator des Bürgenschaftlichen Engagements bei der Stadt. Gemäß dem Motto „Neue Besen kehren gut“ hat er einiges in Angriff genommen und geändert, mit dem Resultat, dass das Jugendhaus jetzt wieder so richtig floriert.

Lauer hat Netzwerk- und Sozialraumpädagogik studiert, eine hierzulande noch seltene Kombination, aber haargenau das, was er in Bad Dürrheim für seinen Job braucht und gesucht hat. „Diese Kombination passt hier wie die Faust aufs Auge“, freut er sich. Und er habe die tolle Möglichkeit, hier berufsbegleitend seinen Master zu machen, erklärt er. Im April fange er damit an.

Viel hat er während des vergangenen halben Jahres geändert und somit an Geld investiert. „Ich konnte erfreulicherweise auf ein gutes Polster zurückgreifen, das noch von meinem Vorgänger Markus Thoma her vorhanden war“, erklärt er. Und außerdem hat sich die Bürgerstiftung des Jugendhauses angenommen.

Notwendige Investitionen

Es waren bitter notwendige Investitionen, die getätigt wurden. Zunächst wurde das Gebäude innen aufgehübscht, außerdem wurde der Speicher entrümpelt. Die meisten Lampen funktionierten nicht mehr. „Totenlicht konnte man die Atmosphäre hier drin nennen“, so Lauer. Also wurden Leuchten ausgetauscht. Das Jugendhaus bekam eine elektrische Schließanlage und eine eigene Heizung. Diese hing früher am Minara und jedes Mal, wenn dort die Heizung ausfiel, war es im Jugendhaus kalt. Das Büro wurde saniert und so umgebaut, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen PC-Platz haben wird – vor dem Hintergrund, dass das Jugendhaus ans schnelle Internet angeschlossen wird.

Zu den weiteren Veränderungen gehört die Anschaffung eines professionellen Kickertisches, die Anschaffung eines neuen, professionellen und PC-gesteuerten Mischpultes und Wlan. „Die Leitung ist Sonicwall-gesichert. Die Blacklist wird ständig aktualisiert. So ist alles entsprechend abgesichert“, hebt Lauer hervor. Angeschafft wurde auch eine schöne neue Sitzgarnitur für das Erdgeschoss und eine Eckbank-Sitzgruppe mit einem riesigen Tisch, der Billardtisch wurde neu bezogen. Die Chill-Ecke kommt auch noch dran. Für die Möbel kam die Bürgerstiftung auf. Die Küche verfügt jetzt über einen Kaffee-Vollautomaten und einen Mikrowellen-Konvektionsofen. „Alles hat jetzt eine ganz andere Wertigkeit, nicht mehr dieses Sperrmüllimage“, sagt der Stadtjugendpfleger. Die Jugendlichen würden das auch zu schätzen wissen und entsprechend auf die Sachen achtgeben, lobt er. Super käme zum Beispiel die Sitzbankgruppe an. Regelmäßig würden die Jugendlichen an dem Tisch sitzen und mit größtem Vergnügen Gesellschaftsspiele spielen. 2019 wird das Gebäude komplett grundgereinigt, es steht ein großer Elektro-Check an und der Fußboden soll gemacht werden.

Sicherheit und Ordnung

Was die Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften betreffe, gehe er als Verantwortlicher nicht das geringste Risiko ein. „Da gibt es bei mir keine Kompromisse!“ Besonders was den Alkohol- oder Zigarettenkonsum anginge. Das hätten bereits Jugendliche zu spüren bekommen, die sich nicht an die Hausordnung gehalten haben. Wer sich nicht daran hält, bekommt Hausverbot. Alkoholisierte Personen bekommen keinen Zutritt, der erlaubte Genuss von Bier ist streng limitiert, es dürfen prinzipiell keine eigenen Getränke oder Speisen mitgebracht werden. Besonders hart greife er durch, wenn es um Drogen gehe. Da werde sofort die Polizei eingeschaltet. So kann ausgeschlossen werden, dass unerlaubte Substanzen eingeschleust werden. Er habe die vormals bestehende Grüppchenbildung beziehungsweise Gruppenherrschaft hinauskomplimentiert und beispielsweise aufgrund der Zustände zunächst auch den Jugendraum in Oberbaldingen geschlossen. Den werde er wieder öffnen, wenn sich der Ortschaftsrat mit seinem Konzept einverstanden zeige, welches er nicht öffentlich in der November-Sitzung vorstellte. In Unterbaldingen habe Ortsvorsteher Jürgen Schwarz sofort begonnen, sich zu kümmern.

Gute Resultate

Das erfreuliche Resultat ist, dass sich die Jugendlichen im Bohrturm wieder sicher fühlen und der Bohrturm wieder stark frequentiert wird. „Im letzten Jahr (2017) waren es nur noch sieben oder acht Jugendliche, jetzt sind es durchschnittlich 70 Jugendliche, die täglich kommen“, weist Christoph Lauer stolz auf dieses Ergebnis hin, und es kämen auch Jugendliche aus angrenzenden Orten, weil sie dort kein entsprechendes Angebot hätten. „Wir sind für viele ein Halt, es wird niemand ausgeschlossen“, macht Christoph Lauer deutlich. Viele, die in der Schule gemobbt werden, würden hier im Jugendhaus Halt finden, und er könne sagen, dass sich erfreulicherweise eine homogene Gruppendynamik entwickelt habe.

Der Veränderungen noch nicht genug, hat Lauer weitere Pläne: Das Spielmobil in seiner jetzigen Form abgeschafft und geändert in einen großen Anhänger, der unter anderem mit einem Hüpfburg-Parcours und diversen Outdoor-Spielgeräten ausgestattet sein wird. Der Bauwagen ist abgeschafft. Kooperationen sollen ausgebaut werden.