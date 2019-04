von Wolf Wilhelm Adam

Jonathan Berggötz hat geschafft, womit keiner gerechnet hat – er ist im ersten Anlauf bei der Wahl am vergangenen Sonntag zum neuen Bürgermeister der Stadt gewählt worden. Mit einem eindeutigen Vertrauensvorschuss zieht er am 1. Juli als Nachfolger von Walter Klumpp ins Bad Dürrheimer Rathaus ein.

Der 32-jährige Wirtschaftsförderer aus Rastatt ist in Bad Dürrheim aufgewachsen und kehrt jetzt zurück in die Stadt, an der – wie er sagt – immer schon sein Herz gehangen habe. Der Termin der Amtsübernahme am 1. Juli steht. Er wolle jedoch jetzt schon beginnen, sich vorzubereiten, hat bereits die ersten Pläne.

Bei der Wahlparty im Haus des Bürgers waren Hunderte begeisterte Bürger und Weggefährten des neuen Stadtoberhaupts anwesend, um die Verkündung des Ergebnisses live mitzuerleben. Allgemeiner Tenor: Alle sind höchst erfreut, hätten mit solch einem klaren Ergebnis aber nicht gerechnet. Der SÜDKURIER hat direkt nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Stimmen eingefangen.

Annette und Theodor Berggötz , die Eltern des frisch gewählten Bürgermeisters, sind unglaublich glücklich. „Ich bin überzeugt, dass die Bad Dürrheimer den Richtigen gewählt haben“, betont Berggötzs Mutter strahlend. Von frühester Kindheit habe er sich vorgenommen, Bürgermeister dieser Stadt zu werden. „Und was sich Jonathan mal in den Kopf setzt, das zieht er auch durch. Ich habe einen großen Dank im Herzen, denn Bad Dürrheim ist uns allen unheimlich lieb geworden.“ Theodor Berggötz, der mit 34 Jahren als evangelischer Pfarrer nach Bad Dürrheim kam und hier zusammen mit seiner Familie 16 Jahre gelebt hat, bezeichnet diese Zeit als „die besten Jahre meines Lebens“. Sein Sohn habe sich die vergangenen sieben Jahre gründlich auf dieses Amt vorbereitet und habe die besten Jahre noch vor sich. „Wir sind sehr dankbar, dass Bad Dürrheim so erneut zu einem Stück Heimat von uns werden wird.“ Theodor Berggötz

, seine Lebenspartnerin, zeigte sich schier überwältigt. „Als wir das erste Ergebnis sahen und da mehr als 60 Prozent standen, waren wir total sprachlos.“ Der Wahlkampf sei wahnsinnig intensiv gewesen. Bis zum letzten Tag sei sie mit Jonathan durch die Straßen von Bad Dürrheim gegangen und habe den Kontakt mit den Bürgern gesucht. Jetzt steht natürlich erst einmal die Wohnungssuche an. „Ich freue mich riesig, nach Bad Dürrheim zu ziehen. Die Offenheit und Freundlichkeit der Bürgerinnen und Bürger hat uns beide sehr begeistert.“ Heinrich Glunz, Fraktionssprecher der CDU, bezeichnete es als sehr gutes Ergebnis für Bad Dürrheim. „Ich bin überzeugt, dass wir mit Jonathan Berggötz die Serie erfolgreicher Bürgermeister fortsetzen werden. Ich freue mich riesig über die Wahl und das Ergebnis, zumal wir ihn von Beginn an unterstützt haben und schon im Vorfeld der Wahl viel mit ihm erleben durften.“ Heinrich Glunz

zeigte sich hoch erfreut. „Unser neuer Bürgermeister bringt Fachkompetenz, menschliches Verständnis und eine Politik des Gehörtwerdens mit. Das sind eindeutig die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.“ Er selbst hat auf rund 55 Prozent für Berggötz getippt. Dass es dann doch über 60 Prozent wurden, habe ihn überrascht. Bernhard Jaeckel, der evangelische Pfarrer Bad Dürrheims, spricht seine herzlichsten Glückwünsche aus. „Ich freue mich, dass die Familie Berggötz wieder zurück nach Bad Dürrheim kommt. Dass es ein so klares Ergebnis wird, hätten wohl die wenigsten erwartet. Ich schaue jedenfalls mit Freude einer weiterhin guten Zusammenarbeit zwischen Kirche und Stadt entgegen.“ Bernhard Jaeckel

Bürgermeister Walter Klumpp bezeichnet das Ergebnis als hervorragende Startbasis, die Berggötz in Bad Dürrheim auch brauche. „Es ist schön zu wissen, dass ich meine Amtsgeschäfte in gute Hände weitergeben darf. Bei Jonathan Berggötz habe ich ein sehr gutes Gefühl.“ Er dankte allen Kandidaten für einen sehr fairen Wahlkampf. „Bad Dürrheim ist damit gut aufgestellt für die Zukunft.“

Bürgermeister Walter Klumpp

Helmut Bertsche, Ortvorsteher von Hochemmingen, war überrascht und gleichsam hoch erfreut. „Dieses klare Ergebnis gibt dem neuen Bürgermeister Rückenwind und ist für ihn natürlich ein toller Erfolg. Wenn er so wie im Wahlkampf auf Augenhöhe mit allen in sein Amt startet, dann ist mir um eine Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den Teilorten, nicht bange. Ich freue mich darauf.“

Helmut Bertsche

Andrea Kanold, Fraktionssprecherin der FDP, war total begeistert. „Bad Dürrheim hätte mir kein schöneres Geburtstagsgeschenk machen können“, kommentierte sie lachend, nachdem Jonathan Berggötz vor versammelter Bürgerschaft ihren Geburtstag ausgeplaudert hatte. „Mit seinem jugendlichen Elan und Schwung, gepaart mit der Erfahrung, die er schon gesammelt hat, glaube ich fest daran, dass er ein guter Bürgermeister wird.“ Andrea Kanold

Karl Schneckenburger, aus Öfingen, ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. „Nach der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion habe ich alle drei gleichauf gesehen. Dass es so eindeutig wird, hätte ich nicht gedacht.“

Karl Schneckenburger

Lucia Grießhaber, Bürgerin aus der Kernstadt, freut sich riesig. „Man hat in der Bevölkerung gespürt, dass es auf Jonathan Berggötz hinausläuft. Und ich bin überzeugt, dass er ein guter Bürgermeister sein wird. Er hat mich schon beim ersten Kennenlernen völlig überzeugt.“

Lucia Grießhaber

Barbara Fink, Fraktionssprecherin der CDU, freut sich ebenfalls riesig. „Dieses klare Ergebnis ist nicht nur für Jonathan Berggötz ein toller Erfolg. Es gibt uns allen Rückenwind, und darauf können wir gemeinsam in eine gute Zukunft für Bad Dürrheim starten.“ Sie habe gehofft und insgeheim auch damit gerechnet, dass das Ergebnis so klar ausfalle. „Es ist gut für Bad Dürrheim und für jeden einzelnen Bürger, dass wir nicht in eine zweite Wahlrunde gehen müssen.“

Traudl Simon, seit 2018 Neubürgerin in der Kernstadt, hat den neuen Bürgermeister beim Generationentreff kennengelernt und wusste von da an, dass er der richtige für Bad Dürrheim ist. „Er kommt sehr sympathisch rüber. Ich hoffe, dass er viel für uns Bürger bewegt.“

Traudl Simon

Doris Müller, Bürgerin aus der Kernstadt, kennt den neuen Bürgermeister von Kindesbeinen an. Bei ihr fand Jonathan Berggötz auch die vergangenen Wochen eine Unterkunft. „In der Zeit habe ich viel mit ihm zusammen gebibbert und freue mich natürlich riesig, dass er künftig unser neuer Bürgermeister sein wird.“

Doris Müller

Helmut Bühler, aus Unterbaldingen, sieht in Berggötz großes Potential. „Ich glaube, er hat das Alter und das Zeug dazu, für uns ein sehr guter Bürgermeister zu werden. Dass es so eindeutig wird, hätte ich aber nicht gedacht.“

Helmut Bühler

Karl Rombach, Mitglied des Landtages, CDU, gratulierte Jonathan Berggötz aufs Herzlichste. „Ich wünsche ihm, dass dieser Erfolg sich kontinuierlich weiterentwickelt und bin überzeugt, dass die Bad Dürrheimer eine gute Wahl getroffen haben.“

Die Ruhe wird nicht lange dauern. Das Wahlkarussell dreht sich weiter, am Sonntag, 26. Mai, finden die Kommunalwahlen statt. Auch in den Ortschaftsräten und im Gemeinderat Bad Dürrheims wird sich einiges ändern.