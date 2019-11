von Alexander Hämmerling

Immer wieder fasziniert die Geschichte des heiligen St. Martin sowohl Kinder als auch Erwachsene aufs Neue, obwohl die Geschichte dieses Wohltäters wohlbekannt ist. Der frühere römische Soldat Martin und spätere Heilige teilte seinen Mantel mit einem Bettler, der ihm dann im Traum als Jesus erschien. Martin ließ sich nach diesem Erlebnis taufen und wurde zum Christen. Er sollte Bischof werden, was er eigentlich gar nicht wollte. Als die Bürger nach ihm suchten, wurde er von einer schnatternden Gänseschar verraten. Daher resultiert der Begriff „Martinsgans“. Etwa 30 Jahre lang war der heilige Martin Bischof von Tours und soll in dieser Zeit dann auch zahlreiche Wunder vollbracht haben.

Seit 1972 teilt Alfred Strohmeier als St. Martin in Bad Dürrheim auf dem Rathausplatz seinen Mantel. | Bild: Alexander Hämmerling

Ihm zu Ehren zogen in der Kernstadt und den Ortsteilen wieder hunderte Kinder und Menschen mit Laternen durch die Straßen und erinnertenauf diese Art an den Stellenwert wohltätigen und mitfühlenden Wirkens. Überall hatten die Kinder Rollenspiele und Lieder einstudiert, die sie entweder im Freien oder in der Kirche aufführten, während ihre Augen stolz mit den Lichtern in den Laternen wetteiferten. Besonders schön ist es, wenn beim Laternenzug St. Martin auf dem Pferd voranreitet. In Hochemmingen zieht der Musikverein voraus, in Biesingen führt der Spielmannszug der Feuerwehr den Laternenumzug an.

Die Stadt hat für die Kinder nach der Aufführung 500 Brezeln spendiert. | Bild: Alexander Hämmerling

Ebenfalls ist es allerorten Brauch, den Abend mit Punsch, Glühwein und heißer Wurst zu beschließen.

Auch in Sunthausen stellt ein Rollenspiel die Geschichte der Mantelteilung dar. Bilder: Wilhelm Bartler (3)/Alexander Hämmerling (5) | Bild: Wilhelm Bartler

In Unterbaldingen singen die Kinder zum Martinsspiel in der Kirche. | Bild: Alexander Hämmerling

Die Jungmusiker vom Musikverein Hochemmingen begleiten die Kinder bei ihren Liedern. | Bild: Alexander Hämmerling

Auch in Biesingen wird vor dem Umzug die Geschichte von St. Martin erzählt. | Bild: Wilhelm Bartler

In Oberbaldingen singen die Kinder fröhlich das Laternenlied. | Bild: Wilhelm Bartler