von SK

In der Konzertreihe Weltklassik am Klavier gastiert am Samstag, 11. Mai, der mit 55 ersten Preisen ausgezeichnete Pianist Alexander Yakovlev in Bad Dürrheim zum Konzert im Haus des Gastes. Sein diesjähriges Programm widmet der Ausnahmepianist dem großartigen Komponisten Sergej Rachmaninow. Yakovlev spannt den Bogen von herrlichen Transkriptionen wie der Partita von Bach oder aber dem quirligen Hummelflug bis hin zu Rachmaninows bedeutendstem Werk, seiner Klaviersonate Nr. 2. Konzertbeginn ist 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Studenten bezahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, in Bad Dürrheim. sgn/Bild: Galina Bulgakova