von Alexander Hämmerling

Zwei Auszeichnungen erhält Hubert Baier (rechts) nach 40 Jahren Vorsitz in der Sunthauser Tischtennis-Abteilung. Der Vorsitzende des Bezirks Schwarzwald vom Südbadischen Tischnennisverband, Rudolf Effinowicz, verleiht Baier die Spielernadel in Gold für 40 Jahre aktive Teilnahme am Tischtennissport und die Goldene Ehrennadel für Verdienste um den Tischtennissport. In Baiers Zeit, er war Gründungsmitglied der Abteilung 1974, fallen viele sportliche Höhepunkte für die Gruppe von 31 Sportlern. 2005 steigt die erste Mannschaft in die Bezirksklasse auf, 2008 in die Bezirksliga. In der Saison 2018/19 absolvierte Baier sein 700. Spiel als aktiver Ligaspieler. Bei der Hauptversammlung vor kurzem trat Baier als erster Vorsitzender ab.

Bild: Alexander Hämmerling