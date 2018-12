von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Befragt man in der Zeit vor Silvester die Menschen nach ihren Wünschen für das neue Jahr, heißt die Standardantwort in der Regel Gesundheit und Glück. Der SÜDKURIER hat sich auf dem Wochenmarkt unter Dürrheimer Bürgern umgehört und ganz andere Fragen gestellt: Was hat die Bürger im jetzt ablaufenden Jahr besonders gestört, was wünschen sie sich für ihre Stadt, und welche Erwartungen haben sie an den neuen Bürgermeister?

Karl Behrle, Bad Dürrheim: „Ich wünsche mir mehr Diplomatie zwischen den Fraktionen“, erklärte Behrle. „Und schnelles Internet für alle Ortsteile.“ Das mit „alle Ortsteile“ wolle er besonders unterstreichen. Doch seine Wunschliste ist noch etwas länger: Die Wegebereiche bei den Rehakliniken sollten verbessert werden, die Investitionen für die Jugend könnten besser sein und ein weiterer Wunsch sei, dass mehr junge Leute für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte kandidieren. Was ihn stört? „Es wird viel gemeckert, aber jeder hält sich bedeckt, anstatt sich zu engagieren.“

Ilona Altheim, Unterbaldingen: Sie wünscht sich bessere Busverbindungen von den Ortsteilen in die Kernstadt. „Und es gibt keine Busverbindung von Unterbaldingen nach Geisingen“, moniert sie. „Da geht Null, das finde ich nicht gut!“ Mit Politik und Bürgermeister setze sie sich nicht speziell auseinander, dazu sei sie zu alt. „Aber das mit der Busverbindung ist mir wirklich wichtig“, betont sie noch einmal.

Christa Bitzigeio, Bad Dürrheim: „Ich finde es schade, dass man den geplanten Neubauten ständig einen Prügel dazwischen haut“, erklärt sie. Es sei doch logisch, dass man da keine Fachwerkhäuser hinstellen könne. Hässlicher als die alten Bauten könnten die neuen Gebäude auch nicht werden. „Der Zirkus in der Friedrichstraße ist hahnebüchen“, sagt sie und spricht von Schandflecken. Auch das ehemalige Schlecker-Gebäude sei solch ein Trauerspiel. Weiter bedauere sie sehr, dass im Minara das Außenbecken wegfallen wird. Außerdem habe sie Zweifel, ob das ohne Kiosk und ohne Bewirtung gut wird. „Das sollte alles komplett anders aufgezogen werden“, ist ihre Meinung. Wünsche an den neuen Bürgermeister zu formulieren sei schwierig, als Bürgermeister könne man es einfach nicht allen Recht machen.

Pius Kleiser, ein Gast aus der Schweiz: „Aus meiner Sicht gibt es an Bad Dürrheim nichts zu bemängeln. Mir gefällt es hier. Das Bad ist schön, die Stadt und die hiesige Gastronomie muss man wirklich ganz besonders loben.“

Ingeborg Arens, Bad Dürrheim sagt: „Ich wünsche mir Bänke mit höheren Sitzflächen.“ Alle Bänke in der Stadt seien so niedrig. „Da kommt man als alte Person fast nicht mehr hoch.“ Vor dem Kurhaus und bei der ehemaligen Wandelhalle – die ihrer Meinung nach ruhig wieder als Wandelhalle gestaltet werden könnte – würden sich mehr Sitzgelegenheiten auch gut machen. „Der Kurpark ist ja das A und O der Stadt.“ Zur Bürgermeisterwahl könne sie nicht viel sagen, räumt sie ein, das habe sie nicht so verfolgt. Aber Mühe habe sich Bürgermeister Walter Klumpp auf jeden Fall gegeben, lobt sie abschließend.

Klaus Messmer, Bad Dürrheim: „Ich bin der Meinung, dass das Außenbecken zum Freibad gehört und ich bin für den Erhalt des Außenbeckens“, sagt er deutlich. Er wisse, dass die Leute bei schönem Wetter einfach auch draußen schwimmen wollen. Zu überlegen sei ferner, ob das mit den Imbisswagen und dem Grillen im Bad tatsächlich funktioniere, besser gesagt „ob das tatsächlich gut geht“. Er frage sich, wer darauf achtet ob hinterher Müll liegen bleibt, wenn größere Gruppen oder Familien ihre Sachen mitbringen. Davon abgesehen entsteht beim Grillen auch Rauch, der könnte störend sein. Zu seinen Erwartungen im nächsten Jahr sagt er, dass er sich freuen würde, wenn im Kurpark weiterhin keine Fahrradfahrer oder Hunde erlaubt seien. Sonst sei der Kurpark kein Erholungsflecken mehr. „Der neue Bürgermeister wird viele Fähigkeiten brauchen“, meint Messmer weiter. Er müsse ein Ohr für die Bürger haben und ein Ohr für die Gäste, alles möglichst umsichtig verwalten und den Stadtrat gut führen.

Heike Groß, Bad Dürrheim: „Was mich allgemein stört ist, dass die Leute so rücksichtslos sind. Jeder nörgelt nur noch, man ist nicht mehr zufrieden mit dem was man hat. Dabei geht es uns in Deutschland doch noch relativ gut.“ Vom neuen Bürgermeister erwarte sie, dass er innovativ handelt, zu seinen Projekten steht, auch wenn vielleicht der Gemeinderat mal dagegen sein sollte. Gespannt sei sie auf das nächste Jahr. „Mal sehen, was so alles passiert.“

Petra Knab, Bad Dürrheim: „Ich denke auch, dass allgemein das umgängliche Miteinander fehlt“, sagt sie. Die Bürgermeisterwahl sei ein spannendes Thema. Man könne ja noch nichts Genaues sagen, man wisse ja noch nicht, wer kommt. Was sie besser machen würde? Man könnte mehr für die Jugend machen. „Da ist zu wenig Angebot da.“ Natürlich gebe es viele Vereine, aber speziell Jugendveranstaltungen würden fehlen. Auch sie spricht von „Schandfleck“, wenn sie an das Irma-Areal denkt. Auch der Hindenburg-Park selbst könnte ruhig noch aufgehübscht werden, etwa mit einem Wasserspielplatz oder so. Und sie findet: „Man soll die Leute doch mal etwas Neues schaffen lassen, anstatt alles von vornherein zu blockieren.“

Karl Lotz, Hochemmingen: „Mir hat gestunken, oder mir stinkt noch, dass die Bürgerinitiative die Baulichkeiten in der Stadt oder notwendige Sanierungen behindert!“ Und: „Es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit sich erdreistet, in Anspruch zu nehmen, für die Allgemeinheit zu sprechen. Das ist Aushöhlung unserer repräsentativen Demokratie.“ Die gewählten Vertreter der Bürger sei der Gemeinderat. Für die Stadt wünsche er sich, dass im nächsten Jahr die Prozesse der Erneuerungen und Weiterentwicklung umgesetzt werden können, eine gut funktionierende Gemeindeverwaltung, und dass die Meinungen anderer respektiert werden, was auch der Bürgerinitiative gut anstünde. „In Bezug auf das neue Stadtoberhaupt wünsche ich mir, dass es eine Person ist, die gestalterisch wirkt und nicht verwalterisch“, sagt Lotz. Eine Person, die den Mut dazu habe, gestalterisch zu wirken, gleichzeitig „Integrationsbeauftragter“ sei. Soll heißen: Mit einer glücklichen Hand alle unter einen Hut zu bringen.

Roswitha Kneer, Bad Dürrheim: „Was ich wirklich wichtig finde ist, dass nicht mehr so wahnsinnig viel geschwätzt wird, sondern dass mehr umgesetzt wird. Die ganze Zeit wird ewig lange herumdiskutiert, bis irgendwann dann was in die Gänge kommt. Das finde ich ätzend. Schnelles Handeln wäre in meinen Augen sinnvoller.“ Vom neuen Bürgermeister würde ich erwarten, dass er das „faire Handeln“ – nicht nur was die fairen Waren betrifft – in die Verwaltung trägt. Dass die eigenen örtlichen Handwerker der Stadt und der Ortsteile mehr berücksichtigt werden. „Die kommen mir etwas zu kurz.“ Allgemein sollten alle gleich behandelt werden, mit Respekt und Würde, egal ob sie viel oder wenig Geld besitzen. „Integration heißt für mich nicht nur gegenüber fremden Menschen offen sein, sondern auch die Ortsteile mehr ein- und miteinander verbinden. Der neue Bürgermeister sollte sich auch ein Bild darüber machen, was in der Stadt angeboten wird und die einzelnen Vorschläge der Händler anhören.“ Wichtig fände ich auch, dem Bürgermeister Dank für seine Leistungen zu sagen. Er entscheidet ja nicht allein, sondern hält oft auch nur den Kopf hin.