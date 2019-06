Das schweizer Duo Full House kommt nach Bad Dürrheim. Am 25. Juni geht das Kulturforum 2019 mit der dritten Vorstellung weiter und um 20 Uhr darf das Duo Full House mit seinem Programm „Alta Caltura“ begrüßt werden.

Die Show lässt Sie in die Welt des verrückten Künstler-Ehepaares Gaby und Henry Camus eintauchen, kündigt der Veranstalter an. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an: Er kommt aus New York, sie aus Effretikon. Gaby liebt Präzision, Henry Improvisation; sie ist stabil, er labil, er spielt himmlisch Klavier und sie singt höllisch... gern. Alles in allem eine perfekte Ergänzung. Trotz ihrer eigenen Urkomik und vielschichtigem Humor, versuchen die beiden unermüdlich eine “hochkulturelle“ Performance vorzuführen, so die Kur- und Bäder GmbH. Dafür ziehen sie alle Register: virtuoses Klavierspiel, außergewöhnliche Jonglagen und akrobatische Mehrsprachigkeit. Egal ob sie ihr Ziel von “Alta Cultura“ (Hochkultur) erreichen oder nicht, so oder so werde das Publikum begeistert sein, heißt es.

Karten gibt es im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon (07726) 66 62 66, sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen des Kultur-Ticket-Verbundes Schwarzwald-Baar-Heuberg oder online unter www.badduerrheim.de. Die Karte kostet im Vorverkauf21 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.