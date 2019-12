des Musikvereins Hochemmingen sind immer ein besonderer Genuss. Aus Anlass des 70. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschland ist das Konzertmotto am heutigen Samstagabend, 7. Dezember, in der Bergweghalle „Deutschland ist Weltmeister“. Konzertpartner ist die Trachtenkapelle Kappel. Die Hochemminger folgen in der zweiten Hälfte, unterstützt durch den Villinger Gospelchor „Get Gospel“. Weitere Solo-Gesangseinlagen sind von Daniela Maroulis und Florian Stier, von Blaskapelle Schwansinn, angesetzt. Zusätzlich lud man den Egerländer Musikfreund Horst Stettner ein und Gerhard Wolf ist als Moderator sowieso ein Bonmot. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Im Eintrittspreis ist ein Glas Sekt enthalten. Bild: Naiemi