von Alexander Hämmerling

In seiner vierten Amtsperiode im Hochemminger Ortschaftsrat wird Helmut Bertsche weiterhin das Amt des Ortsvorstehers bekleiden, so das Ergebnis der Wahlen am vergangenen Montag auf der konstituierenden Sitzung des Gremiums nach den Kommunalwahlen im Mai. Zusätzlich wurden die gewählten Ratsmitglieder vereidigt und verpflichtet. Die Veranstaltung symbolisierte einmal mehr den Zusammenhalt in Hochemmingen, zahlreiche Bürger nahmen an der öffentlichen Sitzung mit anschließendem Stehempfang teil.

Auf der konstituierenden Sitzung im Hochemminger Ortschaftsrat werden die Räte verpflichtet. Der Ortschaftsrat besteht nunmehr aus (von links) Harald Fischerkeller, Helmut Bertsche, Hillmar Seyboldt, Simone Romer (neu), Felix Waldraff (neu), Rainer Schmid, Martin Keller und Patrick Klingner. Bild: Alexander Hämmerling

Der neue Rat: „Ich hoffe, wie bisher gegeben, auf eine sachliche und am Gemeinwohl orientierte Zusammenarbeit unter uns“, gab Bertsche die Marschrichtung für die kommenden fünf Jahre vor. Für die Christdemokraten (CDU) sitzen nach der Verpflichtung Helmut Bertsche, Patrick Klingner, Harald Fischerkeller und Martin Keller im Rat. Die Freien Wähler werden durch Felix Waldraff, Hillmar Seyboldt und Simone Romer vertreten, die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) durch Rainer Schmid. Insgesamt seien 19 Kandidaten auf vier Listen für einen Sitz angetreten, was Bertsche als gutes Signal für das kommunalpolitische Engagement in Hochemmingen wertete.

Nur knapp verpasste Regine Mäder bei den Wahlen den Wiedereinzug in den Ortschaftsrat und wurde nun verabschiedet. „Frauen sehen Dinge oft anders als Männer, du konntest in den vergangenen fünf Jahren Impulse setzen", so Bertsches Abschiedsworte. Bereits beim Bürger-entscheid für die Trinkwasser-Enthärtung in Bad Dürrheim 2009 fiel Mäder noch als Nichtmitglied im Rat als engagierte Bürgervertreterin auf. Reinhold Springindschmitten trat bei den Wahlen nach drei Amtsperioden gar nicht mehr an. „Hochemmingen lag dir immer am Herzen. Durch deine pragmatische und lösungsorientierte Art an Sachthemen heranzugehen, war es eine angenehme Zusammenarbeit", kommentiert Bertsche Springindschmittens Abgang.

Einstimmig wurden Helmut Bertsche zum Ortsvorsteher und das seit 1994 unentwegt amtierende, dienstälteste Ratsmitglied Harald Fischerkeller zu seinem Stellvertreter gewählt. Bertsche ist seit 2004 der Ortsvorsteher in Hochemmingen. „Als schlauer Fuchs kennst du dich in der Kommunalpolitik und insbesondere mit Zahlen aus. Im Bad Dürrheimer Gemeinderat werden sie dich nicht aufs Kreuz legen können", interpretiert Fischerkeller Bertsches erneute Wahl. Die Wahlen werden als Vorschlag noch dem Gemeinderat zur Bestätigung vorgelegt. Im ELR-Forum (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) der Kurstadt wird Hochemmingen nach wie vor durch Helmut Bertsche und Katharina Kaiser vertreten sein. Ihre Stellvertreter sind Harald Fischerkeller und Hillmar Seyboldt.

Der neue Bürgermeister Jonathan Berggötz erlebte Hochemmingen im Wahlkampf als einen Ort, in dem „angepackt wird". „Daneben kann ich die Umschreibung von Helmut Bertsche als schlauen Fuchs nur bestätigen, mit Nachdruck konnte ich das im Wahlkampf ebenfalls erleben", sagt Berggötz mit humorvollem Unterton. Abseits eines Kirchturmdenkens gelte es nun, Maßnahmen und Gelder für die jeweiligen Ortsteile sinnvoll zu verteilen. Ausblick: Die Arbeit der Kommunalpolitik bleibe ein Ringen um begrenzte Ressourcen, auch hinsichtlich von Zuschussgeldern aus Bundes- und Landesmitteln. Zur Indentitätsstiftung für die Bürger seien gewachsene Strukturen in den Ortsteilen zu erhalten. „Nur wer sich in seinem Lebensumfeld wohl fühlt und sich mit diesem identifiziert, setzt sich auch ehrenamtlich ein", sagt Bertsche. Insofern seien Vereinsleben und Ehrenamt in jeglicher Form zu unterstützen. Baustellen in Hochemmingen werden in den kommenden fünf Jahren die Erstellung eines neuen Mannschaftsraums für die freiwillige Feuerwehr und die Sanierung und Erweiterung durch neue Räumlichkeiten im Kindergarten sein. Zur Bauplatzgewinnung sei neben der Außenentwicklung durch Erschließungen neuer Flächen auf die Innenentwicklung zu achten. „Man kann versuchen, Eigentümer von nicht bebauten Grundstücken zu überzeugen, diese an die Stadt zu verkaufen", so Bertsche. Auch die Erweiterung des Gewerbegebiets Schroteln – vor wenigen Monaten wurde der Empfehlungsbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans an den Gemeinderat gegeben, die Infrastruktur des Ortes und die Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs werden den Rat weiterhin beschäftigen.

