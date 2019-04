von SK

Alles, was mit Sterben und Tod zu tun hat, wird in unserer westlichen Gesellschaft mit einem Tabu belegt. Das führt dazu, dass nach einem Todesfall Hinterbliebene vielfach mit ihrer Trauer alleingelassen oder sogar ausgegrenzt werden.

Alexandra Mattes kennt das Gefühl der Trauer aus eigener Erfahrung. Damit Menschen in dieser verzweifelten Situation Hilfe finden, gründet sie ein Trauercafé. Dort kann im geschützten Raum geredet, geweint oder einfach nur geschwiegen werden. Mattes ist als Alltagsbegleiterin beim Bürgerheim in Villingen-Schwenningen tätig. Vor sechs Jahren absolvierte sie eine Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleiterin. Auf der onkologischen Station im Schwarzwald-Baar-Klinikum unterstützt sie ehrenamtlich die Seelsorge und sammelte Erfahrungen im Hospiz und dem dortigen Trauercafé.

Das Trauercafé findet jeden ersten Montag im Monat statt, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, in den Räumen des Mehrgenerationenhauses Lebenswert, Viktoriastraße 7, Bad Dürrheim. Vor dem Besuch des Trauercafés ist ein Gespräch erforderlich. Alexandra Mattes ist erreichbar von montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr. Telefon 0176/70389773 oder per Mail an alexandra.mattes@gmx.net. Ein Rückruf erfolgt umgehend. Die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht.