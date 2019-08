von Alexander Hämmerling

Es heißt ja, das Lesen bildet, den Geist formt und neben der Steigerung der Ausdrucksfähigkeit mannigfaltige Vorteile für den Intellekt bieten soll. Umso angenehmer ist es, das Schmökern mit einem angenehmen Zweck zu verbinden. So ist nun kürzlich im Vorraum des Service-Center Ostbaar ein Bücherregal eingerichtet worden. Gegen einen kleinen Kostenbeitrag können alle Bürger die hier ausgestellten Bücher mitnehmen. Dieser ist als Spende gedacht und kommt dem Uganda-Freundeskreis zugute.

Das Kontingent an Büchern im Regal kommt durch Abgaben der Bürger zusammen. „Falls sie folglich Bücher im heimischen Regal haben, von denen sie sich trennen wollen, können sie sie hier lassen“, sagte Unterbaldingens Ortsvorsteher Jürgen Schwarz. Die Vorbedingung sei nur, dass die abgegebenen Bücher „sauber, unbeschädigt und lesbar seien“. Auch sollten die Werke keine radikalen oder pornographischen Inhalte enthalten. Der Interessent hinterlässt wie gesagt im Gegenzug für die Mitnahme eine kleine Spende von etwa einen Euro, gerne auch mehr, im Briefkasten der Ortsverwaltung.

Die Idee zur Installation des Bücherregals hatten von Birgit Schwarzmeier, die Vorsitzende des Uganda-Freundeskreises und Katja Hirt. Der Arbeitsaufwand für das Ausleihsystem konnte jedoch unmöglich den beiden Verwaltungsangestellten Luzia Wölfle und Petra Messmer zusätzlich aufgebürdet werden. „So musste ein System her, welches ich beispielsweise aus der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen kenne, an der ich tätig bin“, fuhr Schwarz fort. Für diese Art Austauschsystem von Büchern ist man auf die Ehrlichkeit und Spendenbereitschaft der Bürger angewiesen. Die gesamte Abwicklung der Bücherspenden erfolgt im Namen des Uganda-Freundeskreises. Spendenquittungen werden nicht ausgestellt. Neben dem Uganda-Freundeskreis kommt das gesammelte Geld bei Bedarf auch anderen, gemeinnützigen Projekten zugute. Roland Manger oblag es, das Bücherregal zu beschaffen und aufzustellen, die Erstausstattung mit Büchern stammt von der Initiatorin.