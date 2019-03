von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Grundsätzlich läuft der Betrieb des Heimatmuseums sehr zufriedenstellend, doch es wird kaum von den Bad Dürrheimern selbst besucht. Jürgen Kauth wurde bei der Jahreshauptversammlung des Geschichts- und Heimatvereins als erster Vorsitzender wiedergewählt. Er kritisierte die Situation um das Irma-Gelände.

Auch Kassierer Peter Bury wurde wiedergewählt. Zuvor berichtete er über eine solide Kassenlage des 481 Mitglieder zählenden Vereins, der sehr gerne jüngere Mitglieder in seinen Reihen begrüßen würde, da der Altersdurchschnitt bei durchschnittlich 62,5 Jahren liegt.

Die Winterpause des Heimatmuseums – ein wunderschönes und mit außerordentlichem Engagement der Mitglieder gepflegtes Kleinod, ist übrigens seit Anfang März beendet. Nach wie vor gut angenommen wird die Dauerausstellung der 50er-Jahre-Abteilung. Er verfolge die Idee von mehr Sonderausstellungen, ließ Kauth verlauten, während er seinen Bericht verlas.

Herausforderungen

Das Problem, das den Verein bezüglich des Heimatmuseums umtreibt, ist nämlich, dass die wenigsten Besucher im Heimatmuseum die Dürrheimer selbst sind, obwohl sich immer wieder etwas in der Ausstellung verändert. Größtenteils seien es Kurgäste oder Wohnmobilhafennutzer, die das Museum besuchen würden. „Nur gerade fünf Prozent der Gekommenen waren einheimische Bad Dürrheimer“, so Kauth. Daher erhoffe er sich, mit Sonderausstellung das "Bad Dürrheimer Schatzkästle für die Bevölkerung noch attraktiver zu machen".

Ein weiteres Problem, für das der Verein eine Lösung sucht ist zu wenig Lagerraum. Das Museumsmagazin sei zu klein, um die großen Gegenstände „zu parken“. Kauth bat die Mitglieder um Hilfe bei der Suche nach einem Außenlager. Eine trockene Garage könnte schon die Lösung sein. Falls jemand der Bevölkerung etwas zur Verfügung stellen könnte, darf sich gerne melden.

Zu den Aktivitäten des vergangenen Jahres gehörte im Frühjahr der nachgeholte Z'Liechtobed mit den Buure zum Alange, der Jahresausflug führte im Juli nach Salem, wo sich am Affenberg unzählige Störche ein Stelldichein gegeben hatten. Eine Exkursion führte die Vorstandschaft nach Freiburg, um sich badische Geschichte zu verinnerlichen. Der Sensendengler als Verbreitungsorgan zu speziellen geschichtlichen Bad Dürrheimer Themen erfreut sich allseits größter Beliebtheit. Die letzte Ausgabe hat das Kurheimsanatorium in den Mittelpunkt gestellt.

Ab Mai oder Juni will der Verein mit der Beschilderung historischer Stätten im Ort beginnen. Es sollen hochwertige Informationsschilder an Hauswänden oder an Edelstahlständern montiert werden, die jahrzehntelang ihre Funktion ohne größeren Wartungsbedarf erfüllen können. Im Obergeschoss geht es mit der Überarbeitung der Dauerausstellung weiter. Die Abteilung Saline und Kureinrichtungen soll neu bebildert und ergänzt werden. Ein neuer Werbeflyer für das Museum ist aktuell außerdem in Arbeit. Einige Sonderführungen wurden bereits angemeldet.

Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Gertrud Andler, Monika und Dieter Link, Marianne Mäder, Christa und Otto Mätzig, Elisabeth Reifgerste und Anna Rottländer geehrt. Zum Ehrenmitglied wurde Kurt Hägele, die Nummer elf unter den Gründungsmitgliedern, für unermüdliches, über 35 Jahre dauerndes Engagemant ernannt. Er ist einer, der stets verlässlich war und Nägel mit Köpfen gemacht hat.