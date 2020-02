von Wolf-Wilhelm Adam

Im Oktober 2019 besuchte der SÜDKURIER Karin X. (ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen, um zu vermeiden, dass ihr Tiere ungefragt vor die Tür gelegt werden) von der Igelstation „Igelherz„ zum ersten Mal. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit allein und verbrachte mehr als den halben Tag damit, Baby-Igel aufzupäppeln, ausgewachsene Igel von Parasiten zu befreien und verletzte Igel wieder gesund zu pflegen. Mittlerweile hat sich für die Igel-Aktivistin einiges zum Positiven verändert.

Den kleinen Igeln beim Fressen zuzuschauen, ist eine pure Freude. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Die wohl wichtigste Veränderung: Es haben sich sechs Assistentinnen gefunden, die Karin im täglichen Ablauf unterstützen. „Das ist eine riesige Entlastung für mich“, freut sich die Igelexpertin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich kann mich jetzt viel mehr auf die Behandlung der Igel konzentrieren, kann neue Behandlungsmethoden studieren und mich um die Organisation des Ganzen kümmern.“

Martina Benzing ist eine von sechs Assistentinnen, die Karin von Igelherz unterstützen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Martina Benzing aus VS-Schwenningen ist eine dieser Helferinnen, die immer mal wieder auch ihre Tochter Cindy mitbringt. „Ich selbst war früher in der Tierrettung aktiv und habe schon lange etwas gesucht, wo ich mich für Tiere engagieren kann. Das was Karin hier für die Igel tut, finde ich großartig, weshalb ich ihr meine Hilfe angeboten habe“, erzählt sie.

Katzenfutter ist ideales Igelfutter, solange es ohne Getreide ist. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Aktuell sind auch Zweigstellen der Igelstation in Donaueschingen und St. Georgen im Gespräch. „Hier interessieren sich Leute konkret für den Aufbau weiterer Igelstationen. Das würde die Situation für die Igel an sich nochmals verbessern“, ist Karin X. überzeugt. Sie versorgte im vergangenen Jahr 136 Tiere.

Über die fast volle Futterbox freut sich Karin besonders. Ihre Facebook-Gemeinschaft sorgt dafür, dass sie mit Futter und vielem mehr bestens versorgt ist. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Wie sieht nun der tägliche Ablauf in der Igelstation aus? Zunächst einmal hat jeder Igel seine eigene Stationsbox. Da viele von ihnen infektiös sind, muss strengstens darauf geachtet werden, dass die Igel nicht untereinander in Kontakt kommen. Und zudem müssen natürlich auch die Helfer auf besondere Hygiene achten, während sie einen Igel nach dem anderen versorgen.

Beim Wiegen muss man ganz schön schnell sein, da die Igel gern auch mal neugierig davonrennen.

Als erstes werden die Igel aus ihrer Stationsbox in eine kleine Transportbox gesetzt. Die Stationsbox wird täglich gereinigt. Zeitungspapier liegt auf dem Boden und dient als Saugmaterial. Eine Decke aus Vlies wird zum Kuscheln benutzt und Trink- sowie Futterschalen stehen bereit. „Jeder Igel hat sein eigenes Verhältnis zu der Box“, erzählt Martina Benzing. Bei dem einen sieht es aus wie geleckt, beim anderen herrscht das totale Chaos. „Wie bei uns Menschen auch“, scherzt sie.

Mit dem Mikroskop untersucht Karin die Kotproben der Igel und leitet daraus weitere Schritte der Behandlung ab.

In der Zeit, in der die Boxen gereinigt werden, kümmert sich überwiegend Karin um die Behandlung der Tiere. Zunächst wird jeder Igel gewogen und die Gewichtszunahme damit fortlaufend überwacht und dokumentiert.

Karin von Igelherz hört mit dem Stethoskop die Lunge der Igeldame Barbara ab. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Barbara, eine junge Igeldame, wurde mit einer starken Lungenentzündung eingeliefert. Lungen- und Darmhaarwürmer waren dafür verantwortlich. Mit dem Stethoskop hört Karin ihre Lungen ab und verabreicht ihr die letzte Antibiotikagabe. Zusammen mit einer Entwurmung sollte Barbaradann wieder völlig fit werden.

Die Igel werden liebevoll aufgepäppelt und medizinisch versorgt. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Ares hatte viele Lungenwürmer, schleppte sich mit einer Darmentzündung herum und hatte Blut im Kot. „Er kam mit 287 Gramm völlig dehydriert und abgemagert bei uns an. Mittlerweile hat er seine knapp 600 Gramm, was für einen Igel seiner Größe optimal ist“, meint Karin.

Emil, ein echter Bad Dürrheimer Igel, schlägt sich mit Haarwürmern herum und ist gerade mitten in der Entwurmung. Spannend ist zu sehen, wie ein Igel gespritzt wird. Mit einer Pinzette werden Stacheln hochgezogen, dadurch bildet sich eine Hautfalte, in die hineingespritzt wird. Dadurch wird verhindert, dass Blutgefäße oder gar Organe getroffen werden.

Hexle ist eine alte Bekannte. Sie war schon im Oktober bei Karin, kam damals total verwurmt mit 290 Gramm in die Igelstation. Schleppend nahm sie zu, konnte dann aber in eine Überwinterungsstelle abgegeben werden. Dort trat sie allerdings in Hungerstreik, bekam das „Renner-Syndrom“ und verletzte sich beide Hinterfüße. Nun ist sie wieder da und wird wieder aufgepäppelt. „Wir müssen immer abwägen, was den Igeln weniger Stress bereitet: dass sie aktuell keinen Winterschlaf halten können, oder dass sie behandelt werden“, betont Karin.

So sieht eine igelgerechte Überwinterungsbox aus.

Die besagten Überwinterungsstationen sind nichts anderes als Tierfreunde, die unter Anleitung von Karin die Tiere bei sich im Garten überwintern lassen. Hierfür ist sie sehr dankbar, denn aktuell befinden sich an die 30 Igel in solchen Überwinterungsstellen. Die würde sie bei sich gar nicht alle unterbekommen.

Und dann wäre da noch Xenia. Vermutlich wurde ihr von einer Elster ein Auge rausgepickt, das abgestorben am Sehnerv hing, als sie zu Karin kam. Sie schnitt es ab und eine Tierärztin übernahm die Narkose zum Aushöhlen der Augenhöhle und zum Vernähen dieser. Xenia kommt gut mit einem Auge zurecht, da bei Igeln viel über den Geruchssinn geht. Milben an Nase und Kinn werden mit einer Salbe vertrieben.

Medikamente und Aufbaumittel werden über das Futter verabreicht.

Als nächstes steht die Fütterung der Igel an. Hierüber werden auch Medikamente und Aufbaumittel oral verabreicht. Danach darf jeder Igel wieder in seine Box, sich zum Schlafen einkuscheln oder leckeres Katzenfutter fressen. Eineinhalb Stunden sind vorbei. Als Karin noch alles allein machen musste, brauchte sie in der Regel viereinhalb Stunden, bis sie fertig war. So, das war ein Überblick über den täglichen Ablauf bei Igelherz. Aktuell sind sieben Igel da. Es kommen ständig neue Fälle dazu.

Das nächste große Projekt ist der Boden des Bauwagens, in dem die Igel untergebracht und behandelt werden. Wer Lust hat, den Igelrettern unter die Arme zu greifen oder Tipps zur Reparatur hat, kann sich gerne melden. Auch Geld und Sachspenden sind immer willkommen. Bei Paypal gibt es ein Spendenkonto für Igelherz: https://paypal.me/pools/campaign/111380652448904677. Kontakt mit Karin aufnehmen geht am besten über ihre Facebook-Seite www.facebook.com/igelherz.baddurrheim.