von SK

Eine tolle Stimmung herrschte beim zweiten Hexen-Glow der Stierberghexen in Sunthausen, zu dem sich mehr als 20 befreundete Fastnachtsgruppen der Hexen eingefunden hatten. Bis in die Morgenstunden ging in der Sunthausener Halle die Post ab.

Musikalisch unterhielten fünf Guggenmusiken aus nah und fern, den Rest besorgte der DJ und recht bald nach Mitternacht war nicht nur die Halle ausverkauft. Hexenvorstand Jens Wosl war begeistert.

Auch bei den Riedhexen in Hochemmingen freute man sich über ein volles Haus. Die DJs Nik und Gruschl aus Rottweil und die Guggenmusik Fetzä Bätscher trieben den Stimmungspegel in der Bergweghalle die Höhe. Angesichts des Erfolges ihrer ersten Hexenparty sind sich die Riedhexen schon jetzt sicher, dass es im Jahr 2021 einen Nachschlag geben soll.