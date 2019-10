von Sabine Naiemi

Wo will Bad Dürrheim künftig mit seiner Innenstadt und dem Tourismus hin? Diese Frage steht im Mittelpunkt bei dem am heutigen Mittwoch, 9. Oktober, beginnenden Bürgerbeteiligungsprozess zur Stadtentwicklung im Sanierungsgebiet Innenstadt II. Die Bürger Bad Dürrheims haben die riesige Chance, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Es geht los um 18.30 Uhr im Haus des Bürgers.

Die Bürger sollen sich Fragen stellen und beantworten. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Seit Wochen weisen Plakate mit provokativen Fragen wie etwa „Ruhrgebiet statt Kurgebiet?“ oder „Wohngebiet statt Kurgebiet?“ sowie Farbmarkierungen auf den Straßen auf den Beginn des Prozesses hin. Dieser steht unter dem Motto „Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim„. Das Sanierungsgebiet Innenstadt II erstreckt sich von der Huberstraße, durch die ganze Innenstadt mit der Luisenstraße und der Friedrichstraße sowie das Kurgebiet auf der anderen Seite (siehe Grafik).

„Es geht um die zukünftige Weiterentwicklung der Stadt Bad Dürrheim aus städtebaulicher aber auch aus tourismuswirtschaftlicher Sicht – da müssen die Bürger mitsprechen. Es war ganz klarer Wille des Gemeinderats, von den Bürgern und Touristen zu erfahren, wie sich unsere Stadt aus deren Sicht verbessern kann“, erklärte Bürgermeister Berggötz beim Pressegespräch zur Ankündigung des Bürgerbeteiligungsprozesses. Entscheidungen treffe am Ende zwar der Gemeinderat, aber die Stadträte seien auch auf Meinungen und Tendenzen aus der Bürgerschaft angewiesen, um ihre Entscheidungen abgewogen und gefestigt treffen zu können. „Die Bürger haben hier eine Riesenchance, die Zukunft der Stadt mitzugestalten“, findet Berggötz.

Bürgermeister Jonathan Berggötz ist demnächst seit 100 Tagen im Amt. | Bild: Naiemi, Sabine

Konkret bestehende Pläne im Kurgebiet ist der Neubau der Klinik Limberger, der Neubau des Hotels am Solegarten und der Bau eines Hotels beim Solemar. Auch die Luisenklinik hat bereits Interesse an einem Erweiterungsbau bekundet. Von großem Interesse für die Einwohner wird auf jeden Fall ein bereits seit langem und allseits gewünschtes, neues Mobilitäts- und Verkehrskonzept sein. Vorgestellt wird am heutigen Abend auch die Investorengruppe, zu der auch Michael Rebholz und Joachim Limberger gehören, wie inzwischen bekannt ist. Später sollen in drei verschiedenen Arbeitskreisen gemeinsam erste Ideen entwickelt werden.

Unterstützt wird die Stadtverwaltung beim Bürgerbeteiligungsprozess von der Firma „Plan:Kooperativ“ aus Heidelberg, deren Team aus Soziologen und Stadtplanern den Prozess konzeptioniert und strukturiert hat. In den nächsten vier Wochen schließen sich weitere Befragungen der Bürger an, unter anderem auch online. Geplant sind daneben Begehungen gemeinsam mit Bürgern. Dabei soll über Sachverhalte, Projektideen und Maßnahmen im Sanierungsgebiet informiert werden, aber auch Meinungen, Ideen und Präferenzen abgefragt werden.

Nach dem Abschluss der Befragung am 8. November geht es wie folgt weiter: Die Ideen, Meinungen und Kritikpunkte der Bürger werden in einem städtebaulichen Wettbewerb, der 2020 stattfinden soll, weitergeführt. Unter den Stadtplanern und Architekten sollen Fragen zu öffentlichen Platzgestaltungen, Wegebeziehungen und Mobilität beantwortet, wie auch bereits vorliegende Projektideen in einem Gesamtrahmen eingeordnet werden.