von Sabine Naiemi

Der Haushalt 2020 Bad Dürrheims umfasst ein Gesamtvolumen von 46,9 Millionen Euro. Das erklärte am Stadtkämmerer Thomas Berninger bei der ersten Haushaltsberatung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Montag den Mitgliedern des Gremiums. Auf den Ergebnishaushalt entfallen demnach 33,5 Millionen Euro, Investitionen sind in Höhe von knapp 13,4 Millionen Euro geplant. Zum 31. Dezember 2023 wird laut Berninger der Schuldenstand der Stadt ansich bei rund 12,4 Millionen Euro liegen.