Ein Höhepunkt beim Hüttenzauber ist immer der Auftritt der Urviecher Guggä-Musik. Dieser findet am heutigen Freitag, 17. Januar, ab 18 Uhr statt. Die Urviecher-Guggä hat sich zur Verstärkung die Taktlosen aus Sunthausen eingeladen. Dieses Jahr sind es also zwei Gruppen, die im Außenbereich des „Dieremer Stübles“ spielen. Zwischen und nach den Auftritten wird mit bester Partymusik von einem DJ zum Mitsingen und Mitmachen animiert. Die Metzgerei Münsch bietet wieder das Wintergrillen über offenem Feuer an, der italienische Feinkostladen Terre di Mare serviert original italienische Pasta und es gibt es eine Bar und einen Getränkestand im Hindenburgpark. Der Eintritt ist frei. Um 18.30 und 20 Uhr tritt die Urviecher-Guggä auf, um 19.30 Uhr Die Taktlosen. Bild: Naiemi