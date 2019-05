von SK

Beide Musik- und Gesangvereine Ober- und Unterbaldingens proben gerade, was das Zeug hält. Die Vereine freuen sich sehr darauf, zum ersten Mal gemeinsame Sache zu machen. Sie veranstalten als Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich der 1250-Jahr-Feier in der Ostbaarhalle ein großes Gemeinschaftskonzert am kommenden Samstag, 11. Mai. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Jeder Verein gestaltet einen Teil des Konzertes mit bunt gemischtem Repertoire. Höhepunkt werden die gemeinschaftlich einstudierten Stücke der Musikvereine und der Gesangvereine sein. Zum krönenden Abschluss werden alle Musiker und Sänger gemeinsam auf der Bühne stehen. Anschließend sorgt DJ Janik für Stimmung in der Halle.

Bild: Gesangverein Oberbaldingen