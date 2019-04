von SK

Nun wird es ernst für das neue Dirigentenduo Cosmas Mohr (rechts) und Adrian Brenneisen beim Gesangverein 1906 Unterbaldingen. Die Proben sind auf der Zielgeraden. Mit dem Frühjahrskonzert der Unterbaldinger am Samstag, 6. April, ab 20 Uhr in der Ostbaarhalle, haben die jungen Musikstudenten ihren ersten großen Auftritt als Dirigenten vor sich. Zumindest bei den Unterbaldingern.

Seit dem letzten Oktober wirkend, brillierten Brenneisen, Mohr und der Chor zuletzt mit der "Missa brevis in F-Dur" von Joseph Haydn am ersten Weihnachtstag beim Gottesdienst. Mit den Gastchören der Tannheim Singers und dem Männergesangverein Nendingen werde man nun programmatisch zu überzeugen versuchen. Die Besucher erwartet traditionelles Liedgut, Seemannslieder, gesangliche Streifzüge in die Moderne und Balladen auf englisch wie "Lean on me" von Bill Withers. Bild: Alexander Hämmerling