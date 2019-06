von Sabine Naiemi

Der am Donnerstag verabschiedete Bürgermeister Walter Klumpp war nicht nur Rathauschef, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender der Kur- und Bäder GmbH, ist Kreistagsmitglied, Mitglied im Gemeinde- und Städtetag, Mitglied in Zweckverbänden und er war ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen beim Heilbäderverband Baden-Württemberg tätig – dort unter anderem als Vize-Präsident. Von allen Seiten wurde deutlich gemacht, welchen Respekt sich der Verabschiedete als engagierter Kommunalpolitiker und als Mensch im Laufe seines Lebens erarbeitet hat. Er kommt auf insgesamt 35 Dienstjahre als Bürgermeister, seine Laufbahn begann er im Alter von 26 Jahren.

Der Rathauschef räumt seinen Schreibtisch auf. | Bild: Naiemi, Sabine

Nachhaltige Akzente gesetzt

Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz attestierte dem scheidenden Verwaltungschef, eine immer „in sich gefestigten Persönlichkeit ohne jegliche Starallüren, eine makellose Erfolgsbilanz“. Und abschließend: „Das Feld für den Nachfolger ist gut bestellt.“

Viele verwirklichte Projekte und Vorhaben zählte Heinrich Glunz schlaglichtartig auf, die sich aneinanderreihen wie Perlen auf einer Kette: den ersten Bürgerentscheid zur Wasserenthärtung 2009, dazu den kürzlich gesetzten Meilenstein für das neue Wasserwerk mit integrierter Enthärtungsanlage, das Ringen um die Verhinderung der Schweinezuchtanlage seit 2011, das Schicksalsjahr 2014, als die Diskussion um den Nachfolgebau der Irma begann.

In eben diesem Jahr begann auch die Diskussion um den Erhalt des Minara-Freibades. Die „Hitliste“ setzte sich schier unendlich fort. Bewunderswert sei die Art und Weise, wie sich Walter Klumpp den Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels und den sich massiv verändernden Rahmenbedingungen, bis oft an die persönliche Schmerzgrenze gehend, gestellt habe.

„Die persönliche Biografie wäre unvollständig und in Schieflage“, hob der Laudator abschließend hervor, „wenn man bei dem heutigen Anlass nicht auch die Familie und Ehefrau Beate als Rückzugsgebiet und ruhenden Pol würdigen würde“.

Dank und Entschuldigung

Sichtlich bewegt trat der neue Ehrenbürger der Stadt ans Rednerpult. Auch er trug eine lange Liste des Dankes an Mitarbeiter und Weggefährten vor. „Ihr habt das super gut gemacht!“, lobte er seine Stellvertreter. Er vergaß niemanden zu erwähnen und entschuldigte sich gleichzeitig aber auch dafür, falls er einen Mitarbeiter oder den ein oder anderen Bürger verletzt oder enttäuscht habe. An seinen Nachfolger gerichtet sagte Klumpp: „Ich bin überzeugt, du wirst ein guter Bürgermeister.“ Der Stadt wünsche er einen „Aufbruch in eine gute und gesunde Zukunft“.

Grußworte per Videobotschaft

Teil des hervorragend organisierten Festabends waren zahlreiche, humorvoll und launig gesprochene Grußworte, die aus Zeitgründen per Video präsentiert wurden.

Landrat Sven Hinterseh würdigte Walter Klumpp als aktiv, aber immer fair, offen und transparent, hart in der Sache, sich einmischend, aber als eine immer zum Wohle aller agierende Persönlichkeit.

Sven Hinterseh, Landrat Schwarzwald-Baar-Kreis | Bild: Zvg

Die Landtagsabgeordnete Martina Braun bedauerte den Abschied, überreichte eine leuchtend grüne Jacke, mit der man ihn beim Fahrradfahren besonders gut sehen könne und wünschte ihm, dass er nichts tun müsse, was er nicht tun wolle.

Martina Braun | Bild: Grüne

Jörg Frey aus Schonach sprach stellvertretende für die Bürgermeister: „Du wirst uns fehlen. Mit dir geht ein Urgestein in den Ruhestand – ein Dinosaurier, nämlich der langjährigste Bürgermeister im Schwarzwald-Baar-Kreis.“ Wenn es ihn nicht gäbe, hätte man ihn backen müssen, so Frey. Die Rathaustüren werden dem Pensionär immer offen stehen.

Jörg Frey | Bild: SK

Fritz Link hob die Bandbreite an Aktivitäten des scheidenden Stadtoberhaupts beim Heilbäderverband Baden-Württemberg hervor und das ehrenamtliche Engagement in diesem Rahmen.

Fritz Link | Bild: SK

Kurgeschäftsführer Markus Spettel erinnerte an die vielen gemeinsam realisierten Projekte und vielen gemeinsam gesetzten Meilensteine sowie den einen Satz, den Walter Klumpp nie müde wurde zu sagen – sein Markenzeichen: „Bad Dürrheim – dort wo täglich neue Kräfte wachsen.“ Dieser Satz durfte nie fehlen und dieser Satz solle ihn immer begleiten. Da die Kur- und Bäder GmbH sparen müsse, habe es nicht für ein Rentnerbänkle als Abschiedsgeschenk gereicht, aber es wurde zumindest ein mobiles Rentnerplätzle in Form eines Liegestuhls.

Bürgermeister Walter Klumpp und Kurgeschäftsführer Markus Spettel freuen sich über die erneute Auszeichnung der Stadt. | Bild: Kur- und Bäder GmbH

Salvatore Buccelli bedankte sich als Vertreter der Vereine. Wenn man 50 Besuche bei den Vereinen pro Jahr rechne, käme er in 16 Amtsjahren auf 800 Besuche. Auch wenn er nicht alle Wünsche erfüllen konnte, sei Walter Klumpp nie mit leeren Händen dagestanden. „Alle werden ihn vermissen und hoffen, dass sie bei seinem Nachfolger genauso gute Karten haben.“

Salvatore Buccelli, Bad Dürrheim | Bild: Naiemi, Sabine

Herzliche Worte schickte auch Bürgermeister Philippe Sueur aus der Partnerstadt Enghien-les-Bains in Frankreich. Der ganze Mitarbeiterstab der Verwaltung winkte per Video zum Abschied und der Segen zum Schluss oblag den beiden Pfarrern der Stadt. „Nach zehn Jahren weiß ich, wie es im besten Fall gehen kann, mit einem Bürgermeister zusammenzuarbeiten“, drückte Pfarrer Bernhard Jaeckel seinen Dank aus. „Ein herzliches vergelt‘s Gott“ fügte Pfarrer Michael Fischer bei, der nicht zu erwähnen vergaß, dass er und der Schultes bei der Frauenfasnet immer zu Unrecht am Marterpfahl standen. Dem Schluss fügten die Geistlichen noch einen persönlichen Segensgruß hinzu.