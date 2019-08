von Wolf-Wilhelm Adam

Seit vielen Jahren bietet die Stadtjugendpflege im Rahmen des Kinderferienprogramms das Kasperletheater der Freiburger Puppenbühne an. Am Montag fand es erstmals im Kurstift in Bad Dürrheim statt, was sich als hervorragende Entscheidung erwies. Über 100 Kinder kamen in Begleitung ihrer Eltern und belebten dabei auch noch das Kurstift in besonderer Weise.

Kasper und das Seeungeheuer in Aktion. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

„Der Bohrturm war schon immer zu klein für diese Veranstaltung und der Saal hier hat einfach die besseren Voraussetzungen“, erklärt Stadtjugendpfleger Christoph Lauer die Entscheidung zur Verlagerung des Aufführungsortes. Auch Philipp Opitz vom Kurstift zeigte sich hoch erfreut: „Unser Anliegen ist es schon lange, Jung und Alt in unseren Räumlichkeiten zusammen zu bringen. In der Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege entstehen hier völlig neue Möglichkeiten.“ Und so eilten die Mitarbeiter der Seniorenresidenz gerne davon, um weitere Stühle für den überraschend großen Andrang zu holen.

Es war ein ungewohntes, aber schönes Bild, als unzählige Kinderwagen den Eingang der Seniorenresidenz säumten. Zahlreiche Senioren aus dem Kurstift nutzten spontan das Angebot auch und freuten sich über die vielen Kinder und das Leben, das hier plötzlich herrsche. Der Duft von Popcorn trug sein Übriges zur tollen Stimmung bei Jung und Alt bei.

Auf dem Programm der Freiburger Puppenbühne stand „Kasper und der Pirat der sieben Meere“. Der Pirat der sieben Meere läuft im Hafen von San Sansibar ein, er ist mit viel Gold ins Königreich zurückkehrt. Zur Belohnung für seine Dienste will der Seeräuber die Tochter des Königs zur Frau. Doch Kasper und sein pfiffiger Hund Bello taten sich zusammen und verhinderten gemeinsam mit Seppel, einer wunderschönen Seejungfrau sowie einem Seeungeheuer, das sich zum Schluss auch noch in einen wunderschönen Prinzen verwandelte, die Hochzeit der Prinzessin mit dem Piraten.

Zum Schluss durften alle Bello streicheln und Kasper aus der Nähe betrachten. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Die Kinder schauten total gespannt zu. Sie klatschten, sangen und lachten schier ohne Unterbrechung und genossen das Programm in vollen Zügen. Alle waren nach der Vorstellung noch eingeladen, Kasper und Bello ganz nah zu erleben. Die nächste Aufführung, auch wieder im Rahmen des Kinderferienprogramms und in den Räumlichkeiten des Kurstifts, findet am 6. September um 15 Uhr statt. Dann wird das Stück „Lukas und Jim Knopf gegen die Wilden 13“ aufgeführt.