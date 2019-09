von Mandy Heinze

Die Kirchengemeinde Sunthausen hat am Sonntag ihren Kirchenpatron gefeiert. Der Gedenktag des Heiligen Mauritius fällt auf den 22. September. Der Sunthausener Musikverein umrahmte unter der Leitung von Julian Waibel den Gottesdienst musikalisch, den Pfarrer Michael Fischer und Diakon Karl-Heinz Groß gemeinsam hielten. Wobei der Diakon an den Schutzheiligen des Heeres und der Messer- und Waffenschmiede als römischen Soldaten erinnerte, der wegen seines christlichen Glaubens hingerichtet und schon im vierten Jahrhundert heiliggesprochen wurde. Auch heute sind die abgewandelten Formen Moritz, Maurice oder Maurus des Vornamens beliebt, so Pfarrer Fischer. Im Anschluss an den Gottesdienst spielte der Musikverein noch vor der Kirche.