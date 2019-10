„Ein Mann, sechs Stahlsaiten, und nicht einen Augenblick kommt das Gefühl auf, dass etwas fehlt“, so wird von der Kur- und Bäder GmbH das Gitarrenkonzert mit Markus Segschneider am heutigen Dienstag, 8. Oktober, im Haus des Gastes, angekündigt. Der Gitarrist – ihm wird überbordende Ideenvielfalt attestiert – verfüge über ein ungeheuer großes Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden, heißt es.

Mehr als 100 CDs seien bisher unter seiner Mitwkrung entstanden. Jazz, Folk, Pop, Funk – alles wird von Markus Segschneider mit seiner Gitarren gelassen verwoben zu einer Musik, die die lebensfrohe Stimmung eines Bilderbuchsommermorgens vermittelt. Der Eintritt ist frei. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Bild: Veranstalter