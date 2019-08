von Sabine Naiemi

Die Deutsche Meisterin im Pole Sport – dem Tanz an einer vertikalen Metallstange – kommt aus Bad Dürrheim. Giovanna Laufer betreibt diesen Sport seit rund zweieinhalb Jahren. In Gießen war sie auf Anhieb in ihrer Altersklasse (15 bis 17 Jahre) so erfolgreich, dass sie für sich selbst überraschend die Favoritin schlug und den Meistertitel errang. Aufgrund ihrer Punktezahl qualifizierte sich Giovanna Laufer außerdem für die Weltmeisterschaft in Kanada, die im Oktober stattfindet.

Giovanna Laufer | Bild: Naiemi, Sabine

Sie sei durch eine Freundin und zufällig zu diesem Sport gekommen, erzählt die junge Dame. Ein zierliches Persönchen ist sie, mit Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz. Wenn man sie sieht, würde man kaum vermuten, dass sie diesen anspruchsvollen Sport, der den ganzen Körper in außerordentlicher Weise fordert, ausübt. Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz blitzen auf, wenn sie darüber berichtet, dass sie neben der Schule und den Vorbereitungen auf das Abitur nebenher ihren Roller-Führerschein gemacht hat, für die Wettkämpfe trainiert, Kurse als Trainerin genommen hat und selbst Trainingsstunden gibt. Das ist ein recht straffes Programm. „Es war manchmal schon viel, aber wenn man etwas will, dann kriegt man das auch hin“, sagt sie dazu. Da nimmt man ihr auch ab, dass sie irgendwann ihr Fernziel erreichen wird – ein eigenes Studio.

Beim Wettkampf wird nicht nur die Haltung streng bewertet. Die Punkte werden nach einem umfangreichen Regelwerk vergeben. | Bild: Naiemi, Sabine

Doch kurz zurück: Die Freundin habe im Gym-Dance – damals noch in Niedereschach – Hip-Hop-Tanzstunden genommen und wollte mal etwas Neues ausprobieren, als Poledance-Workshops angeboten wurden. Sie fragte, ob sie mitgehen wolle und Giovanna Laufer machte mit: „Von selbst wäre ich da nie drauf gekommen.“ Aber, sie wäre sofort von diesem Sport „angefressen“ gewesen und schaffte sich für zu Hause eine transportable Stange an.

Ein besonderer Sport

„Man muss nicht mega akrobatisch sein, um damit anzufangen“, erklärt die Sportlerin. Man könne immer von Null anfangen und auch in jedem Alter. Diese Sportart fordere den ganzen Körper. Von der Kraft, über die Geschicklichkeit, bis hin zur Flexibilität des Körpers. So habe sie selbst etwa schon nach zwei oder drei Monaten sichtbare Erfolge sehen können. Aber schmerzempfindlich dürfe man auch nicht sein. Manch blauen Fleck habe sie sich beim Training schon geholt, denn „man klebt gewissermaßen mit der Haut an der Stange“ und da könne es beim Drehen schon mal ziepen. „Da muss man ein bisschen was aushalten können.“ Ein Trost: Mit der Zeit werde man etwas unempfindlicher.

Der Pole Sport erfordert die absolute Beherrschung des gesamten Körpers. Ein Auftritt an der Stange dauert vier Minuten. | Bild: Naiemi, Sabine

Und übrigens: Klar habe es auch schon mal ein oder zwei blöde Kommentare gegeben, wenn jemand gehört habe, dass sie „Poledancing“ betreibt, aber da stehe sie drüber. Wer sieht, was sie an der Stange leistet, merke sehr schnell, dass dieser Hochleistungssport rein gar nichts mit erotischem Stangentanz zu tun hat. Größtenteils seien die Leute auf positive Weise neugierig.

Pausieren ist nicht drin

Mal etwas weniger tun, ginge schon, sagt Giovanna, der Körper brauche ja auch mal Zeit für Erholung, aber zum Beispiel zwei Wochen lang gar kein Training ginge gar nicht. Besonders da sie sich ja auch auf die Weltmeisterschaft in Kanada vorbereitet, wo die Konkurrenz größer und härter sein wird. Dabei ist sie ist noch ganz geflasht von ihrem Sieg in Gießen. „Welche Chancen ich habe, kann ich noch nicht sagen, aber ich will auf jeden Fall dabei sein!“ Auf dem Trainingsplan steht jedenfalls drei bis vier Mal pro Woche Kraft- und Flexibilitätstraining, Joggen, Schwimmen, Fitnessstudio und natürlich immer das Üben an der Stange. Wie lange dauert ein Auftritt beim Wettkampf? „Vier Minuten, aber dann ist man auch echt fertig“, antwortet die Athletin.

Der Spagat ist Teil der erforderlichen Dehnübungen, mit denen sich Giovanna Laufer auf das Training oder den Auftritt an der Tanzstange vorbereitet. | Bild: Naiemi, Sabine

Nischensport mit Tradition

Entwickelt hat sich der „Stangentanz“ aus der traditionellen asiastischen Akrobatik heraus. Aufzeichnungen darüber gehen bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. In Deutschland ist dieser Sport immer mehr im Kommen. Die Akrobatik an der Stange wird auch weltweit von Artisten im Zirkus vorgeführt, die dabei unter enormem Kraftaufwand scheinbar der Schwerkraft trotzen. Der Internationale Poledance-Verband bemüht sich um Anerkennung des Pole Sports als offizielle Sportart und Aufnahme in die Olympischen Spiele.