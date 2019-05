von SK

In der Reihe „Stunde der Kirchenmusik„ ist das nächste Konzert am Sonntag, 12. Mai, in der evangelischen Johanneskirche in Bad Dürrheim. Geboten wird orthodoxe Chormusik mit dem Rachmaninov-A-Cappella-Ensemble aus der Ukraine. Die Sänger sind alle Absolventen des Priesterseminars in Odessa. Drei von ihnen sind Diakone der orthodoxen Kirche in der Ukraine. Sie schaffen mit ihrem Gesang eine andächtige, wie auch dezent-fröhliche Atmosphäre. Das Ensemble war schon einmal zu Gast in Bad Dürrheim und blieb mit einem sehr eindrucksvollen und bewegenden Abend bei den Zuhörern in guter Erinnerung. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang wird herzlich gebeten. Bild: Veranstalter