Ein 40-jähriger Golf-Fahrer geriet am Montagmittag, gegen 12.50 Uhr, auf der Hauptstraße in Oberbaldingen zu weit nach rechts und prallte dadurch mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen einen geparkten Pkw, teilte die Polizei Bad Dürrheim mit. Dabei wurden drei Mitfahrer im Golf verletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Anwohnern zufolge sei nach dem Unfall ein Auto an der Unfallstelle beobachtet worden, dessen Fahrer nach Eintreffen der Rettungskräfte weitergefahren wäre. Es könnte sich hierbei um wichtige Zeugen handeln. Deshalb erbittet die Polizei Hinweise unter Telefon (07726) 93 94 80. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber. Die Ortsdurchfahrt war etwa eine Stunde gesperrt. sk/Bild: Wilhelm Bartler