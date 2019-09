von Sabine Naiemi

Den Antrag der Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU), nachdem Bad Dürrheim sich als Modellkommune für das Aktionsprogramm „1000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg„ bewerben sollte, lehnte der Gemeinderat mehrheitlich ab. Zuvor wurden im Rahmen der jüngsten Sitzung noch Karen Roeckl und Wolfgang Reichmann, der für Günter Tschida nachrückt, als neue Gemeinderäte verpflichtet.

„Ich finde, es ist ein guter Ansatz und positiv, aber zuviel“, kommentierte Bürgermeister Jonathan Berggötz den Antrag der LBU, an dem Aktionsprogramm teilzunehmen. Die Stadtverwaltung habe in Anbetracht des entstehenden Verwaltungsaufwandes derzeit keine Kapazitäten für ein solches Modellprojekt. Nach Erfassung des aktuellen Standes und der Bedarfe könne man sagen, dass die Stadt mit Fußgängerüberwegen aktuell gut aufgestellt sei. „Der Modellversuch eröffnet Chancen für Fußgängerüberwege, die viele Jahre blockiert wurden“, erklärte Wolfgang Kaiser (LBU) und führte verschiedene Plätze auf, für die in der Vergangenheit Anträge auf Zebrastreifen gestellt wurden. Dazu gehörten unter anderem Öfingen und Sunthausen im Bereich der Kindergärten. Ein Bedarf wird jedenfalls auch bei der Kindertagesstätte Stadtkäfer gesehen. Die Stadt werde natürlich weiterhin Anträge für Fußgängerüberwege beim Landratsamt einreichen, erklärte Bürgermeister Berggötz. Vielleicht wirken sich die erleichterten Möglichkeiten des Landes positiv bei deren Bewilligung aus, ist die Hoffnung.

Der Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH besteht aus vier Stadträten der CDU (Heinrich Glunz, Barbara Fink, Ingrid Limberger und Helmut Bertsche). Die Vertreter der Freien Wähler sind Uwe Siefert und Gottfried Schacherer, die LBU wird vertreten durch Wolfgang Kaiser und Angelika Strittmatter, die SPD von Beate Schrenk und die FDP von Andrea Kanold.

Zum technischen Ausschuss gehören für die CDU Moritz Nann, Albert Scherer, Karlheinz Ullrich und Regine Mäder und als sachkundige Einwohner Markus Heinemann und Marian Nann. Von den Freien Wählern sind Wolfgang Reichmann, Jürgen Rauch und Uwe Siefert im Gremium und als sachkundige Bürger Franz Eisele und Benedikt Martin. Die LBU vertreten im technischen Ausschuss Karen Roeckl und Christoph Trütken, die sachkundigen Bürger sind Michael Neuenhagen und Martin Gerritsen. Der FDP-Vertreter ist Jürgen Rebholz, sachkundiger Einwohner ist Jonas Fruh. Die SPD wird durch Beate Schrenk vertreten. Aufgrund der geringen Stimmenanzahl darf die SPD keinen sachkundigen Einwohner nominieren.

Einstimmig wurde schließlich noch dem verkaufsoffenen Sonntag am 13. Oktober für die Innenstadt und das Gewerbegebiet in Verbindung mit dem Naturparkmarkt zugestimmt.