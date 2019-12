von Alexander Hämmerling

Zum traditionsreichen Seniorennachmittag in Hochemmingen folgten knapp 60 betagte Mitbürger der Einladung der Ortsverwaltung in die Gemeindehalle. In vorweihnachtlicher Stimmung und bei besinnlicher Atmosphäre verbrachten die Senioren ein paar gesellige Stunden bei Köstlichkeiten der Konditorkunst und Kaffee. Bewirtet wurden sie dabei von der katholischen Frauengemeinschaft Hochemmingen. Musikalisch wurde der Seniorennachmittag durch Dorothea Hauser mit der Harfe begleitet.

Dorothea Hauser entlockt ihrer Harfe beim Seniorennachmittag entzückende Klänge. | Bild: Alexander Hämmerling

Die Geistlichen: Erbauende Worte zur emotionalen Einstimmung auf das bevorstehende Fest brachten Pfarrer Bernhard Jaeckel und Pfarrer Paul Heizmann mit. Jaeckel erinnerte an ein Gedankenspiel des heiligen Bernhard von Clairvaux, wonach ein Individuum sinnbildlich seine persönliche Schale zunächst mit erfahrener Liebe füllen muss, um sie aus dieser für andere ausströmen lassen zu können. „Im Alter sind die Batterien schnell leer. Insbesondere in der Adventszeit und Weihnachten können wir unsere persönliche Schale mit Liebe füllen und aus dieser das ganze Jahr über zehren“, zieht Jaeckel für die Senioren bei seiner Ansprache ein Fazit. Pfarrer Heizmann erinnerte an die robuste Existenz der Wüstenpflanze Rose von Jericho, welche vom Wind gepeitscht noch nach Jahren der Entbehrung von Wasser erneut aufblühen kann. „An Weihnachten sollten auch wir uns vom Wind der Sehnsucht nach Hause tragen lassen und wieder aufblühen“, richtete sich Heizmann an die Senioren.

Kinder zu Besuch: Die Visite der Kinder aus dem Kindergarten Funkelstein ist mittlerweile fester Bestandteil bei den Seniorennachmittagen. Erneut kredenzten die Zöglinge mit ihren Pädagogen den Senioren Lieder und Tänze zur Erheiterung. Ein kleines Präsent mit selbstgemachter Weihnachtsseife wird die Senioren noch lange an diesen Nachmittag erinnern.

Gelebtes Ehrenamt: Zu Beginn der Veranstaltung lobte Ortsvorsteher Helmut Bertsche das gelebte Ehrenamt in Hochemmingen. Die ansässigen Vereine würden durch zahlreiche Veranstaltungen den Ortszusammenhalt stärken. Nicht zuletzt das letzten Sommer eingeweihte Beachvolleyball-Feld, das nahezu komplett in Eigenleistung durch den Förderverein Hockeyplatz errichtet wurde, zeuge von unermüdlicher Leistung im Ehrenamt zur Bereicherung der Lebensqualität.

Das Ortsgeschehen: Hinsichtlich der Debatten im Ortschaftsrat konstatierte Bertsche, dass keine größeren Bauvorhaben in Hochemmingen abzusehen sind. Die Planungen für den An- und

Umbau für den örtlichen Kindergarten und die Erweiterung des Gewerbegebiets Schroteln würden jedoch im Gremium forciert. Auch die Sanierung des denkmalgeschützten Hirschen-Hauses werde kontinuierlich durch Eigentümer Peter Schwanhäußer vorangetrieben. „Vordergründig scheint es ruhig zu sein um das Haus, doch im Hintergrund wird fleißig gewerkelt und saniert. Es wird ein Schmuckstück in der Ortsmitte“, kündigte Bertsche an.