Das neue Vorstandsteam der Landfrauen Biesingen hatte erstmals zum Neujahrsempfang eingeladen und war total gespannt, wer kommen würde und ob das Halbjahresprogramm 2020 Anklang finden würde.

Die Tische bogen sich unter den vorbereiteten kleinen Köstlichkeiten und Getränken und schon vor Beginn der Veranstaltung füllte sich der Raum. Schließlich gab es keinen freien Stuhl mehr. In dem großen Kreis herrschte regelrecht ausgelassene Stimmung, als die Vorsitzende Helen van Almsick den Abend eröffnete. Im Dialog stellten sie und Brigitte Schnekenburger das ausgearbeitete Halbjahres-Programm vor.

Es wird gebastelt werden, ab 22. Januar, an fünf Abenden. Unter der Anleitung von Ulrike Burry-Bosler werden Österliches aber auch Grußkarten und vieles mehr entstehen.

„Nähen mit Hedwig„ findet ab dem 15. April, fünf Mal statt. Geduldig und humorvoll ging Hedwig Baur auf Anliegen und Fragen der Frauen ein. „Allerdings kann ich nur zehn Frauen pro Gruppe betreuen“, erläuterte sie. Ortsvorsteher Armin Wehrle, der das Ganze aufmerksam verfolgte, nutzte sogleich die Gelegenheit und bestellte bei der Nähgruppe Schürzen für das Dorffest.

Helen van Almsick – Gesangspädagogin – bietet am 17. Juni einen Vortrag über den Zusammenhang von Singen und Gesundheit an. Ein von Birgit Schnekenburger organisierter Tagesausflug am 1. Juli geht zum Backdorf Häussler. Und endlich wird auch wieder Sport angeboten. So gibt es ab 17. April mit Karin Baur „Fitness und Seniorengymnastik“. Geselligkeit wird gepflegt am 30. September beim Dünne essen im Backhäusle. Ausflüge stehen an mit der Bezirkswanderung nach Dittishausen am 25. April und zur Landesgartenschau am 14. Mai nach Überlingen.

Außer dem Sport finden alle Veranstaltungen in der alten Schule statt. Man kann auch einfach so vorbeikommen, um dabei zu sein und die Gesellschaft zu genießen. Ausdrücklich sind auch Nichtmitglieder, Freunde, Bekannte und natürlich auch Männer willkommen. Ansprechpartnerin ist Helen van Almsick, E-Mail: Info@drei-klaenge.de.