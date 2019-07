von Alexander Hämmerling

Nach dem Umzug der kleinen Galerie aus dem Trauzimmer des Rathauses läuft nunmehr die zweite Ausstellung der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheim im Lesezimmer des Haus des Gastes. Die Inspiration der beiden ausstellenden Künstlerinnen Gerda Bergler und Eleonore Möller könnte nicht unterschiedlicher sein: Bergler wird nach eigenen Angaben als spätberufene Künstlerin von Emotionen getrieben, Möller gibt eine Art der unbewussten Eingebung als Antrieb an.

Eleonore Möller stellt Grafitzeichnungen aus. | Bild: Alexander Hämmerling

Möller kam durch die Fotografie bereits in der Kindheit mit der Kunst in Kontakt. Die schwierige Wirtschaftslage der Nachkriegszeit und der Zwang zum Broterwerb lassen die Träume des Daseins als Künstler schnell verfliegen. Ihre Grafitzeichnungen, weitgehend „Bilder aus dem Unbewussten“, spiegeln voller Symbolik entscheidende Entwicklungen in ihrem Leben wider.

Sei es die präkognitive Wahrnehmung einer sich anbahnenden Brustkrebserkrankung, die anschließende Gesundung oder Erlebnisse von Unterdrückung im Leben. Ernste Themen mit tief gehenden Fragen, zu deren Interpretation der Betrachter Zeit mitbringen sollte.

Werke von Gerda Bergler sind nun im Haus des Gastes zu sehen. | Bild: Alexander Hämmerling

Gerda Berglers Werke sind wie farbenfrohe Springbrunnen. Mit abstrakten Einschüben stellt sie etwa das impulsive Leben einer Metropole wie New York mit Abendgesellschaften dar. Ihre Werkzeuge sind Acrylfarben und Strukturpaste aus Marmormehl. Der Auslöser für Berglers Kunst findet sich im Erwerb eines Bauernhauses und dem unwiderstehlichen Drang, Türen oder Schränke in Eigenregie bemalen zu wollen. Die Ausstellung ist bis Ende September zu den gängigen Öffnungszeiten im Haus des Gastes allen Interessierten zugänglich.