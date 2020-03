Da derzeit keine Gottesdienste stattfinden können, haben sich die beiden Pfarrer, Bernhard Jaeckel und Michael Fischer der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Bad Dürrheims, dazu entschlossen, den Bürgern der Stadt abwechselnd Gedanken und Botschaften zum Sonntag zu senden. Die heutige Botschaft kommt von Pfarrer Michael Fischer.

Haben Sie in diesen Tagen auch schon eine Kerze entzündet? Vielleicht auch daheim? Für ihre Lieben, für die Familie, vielleicht auch für Menschen, die ihnen nahe sind, und die Sie in diesen Tagen womöglich nur telefonisch erreichen können? Eine Kerze entzündet für alle, die in diesen Tagen einen wundervollen Dienst an den Menschen tun, als Pfleger, Ärzte, Verkäufer, Busfahrer, Postboten, Helfer, oder für Menschen, die für andere einkaufen gehen? Oder für die, die krank sind?

Immer wieder gehe ich in diesen Tagen jetzt oft durch die Sakristei in unsere Bad Dürrheimer Kirche. Mir tut es gut, dass dort bei unserer Mutter Gottes fast immer Kerzen brennen. Wenn mal keine brennt, dann zünde ich eine an. Denn jede Kerze verrät mir, dass dort ein Mensch gebetet hat und seine Anliegen oder Sorgen Gott anvertraut. Jede brennende Kerze ist für mich Ausdruck von Hoffnung, von Bitte, von Sehnsucht, dass da ein Größerer auf uns aufpasst und bei uns ist – und dass auch andere über die Brücke des Gebetes zu Gott gehen. So ist man miteinander verbunden – auch wenn ich gar nicht weiß, wer denn diese oder jene Kerze für wen oder was auch immer

entzündet hat.

An diesem fünften Fastensonntag wird in der katholischen Kirche die Auferstehungsgeschichte von Lazarus gelesen. Jesus erweckt den Bruder von Maria und Marta im kleinen Bethanien wieder zum neuen Leben. Hoffnungsgeschichten – sie machen Mut, dass Gott auch bei Leid, Schmerz, Krankheit oder Tod immer noch da ist und zu neuem Leben ruft. Solche Hoffnungsgeschichten braucht es jetzt. Die Heilige Schrift ist voll von Beispielen, wo das Gebet und der Anruf der Menschen das Herz Jesu erreicht. Und Gott kann das, den Menschen neue Anfänge schenken.

Er werde noch manche Kerze anzünden, so der Geistliche. Diese werden von der „Auferstehung“ nach der Coronakrise erzählen und vom Schutz für all diejenigen, die er in seinen Gebeten vor Gott tragen werde.