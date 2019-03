von SK

Auch dieses Jahr findet in den Osterferien das städtische Osterferienprogramm der Stadtjugendpflege und der Jugendkunstschule Bad Dürrheim statt, teilt Stadtjugendpfleger Christoph Lauer mit. Von Montag, 15. April bis Freitag, 26. April sind wieder alle Kinder Bad Dürrheims herzlichst eingeladen, in den Bohrturm zu kommen. Jeweils von 8 bis 17 Uhr erwartet die Teilnehmer ein buntes Programm mit viel Spiel, Spaß und Bastelei. An den Feiertagen findet jedoch kein Programm statt. Natürlich wird bei allem Angebotenen auch das Freispiel nicht zu kurz kommen.

Wichtig ist folgendes: Seit diesem Jahr betreibt die Stadtjugendpflege für die Ferienprogramme eine eigene Homepage, so Lauer. Unter www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerrheim erhalten Eltern und Kinder einen Überblick über alle Ferienangebote und wichtige Informationen. Und auf der Homepage stehen die Anmeldeformulare und wichtige Unterlagen zum Download bereit. Die Stadtjugendpflege bittet darum, die Formulare bereits ausgefüllt und unterschrieben am ersten Tag mitzubringen. Diese können direkt am Computer ausgefüllt werden. Den Ferienpass gibt es wie gewohnt vor Ort.