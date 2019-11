118 Schüler besuchen derzeit die Ostbaarschule in Oberbaldingen. Die Grundschule ist damit die zentrale Bildungseinrichtung für die Kinder Ostbaar-Ortsteile. Dieser Tage stattete eine Delegation der Freien Wähler Bad Dürrheim der Ostbaarschule einen Besuch ab und ließ sich von Schulleiterin Patrizia Schneider durch die Räumlichkeiten führen.

Konzept: Die Ostbaarschule bietet eine Ganztagesbetreuung für die Kinder an. Seit sechs Jahren können die Kinder an vier Tagen der Woche das Angebot der Betreuung bis 15.50 Uhr wahrnehmen. Darüber hinaus wird eine Kernzeitbetreuung bis 17 Uhr durch Mariahof angeboten. Sechs Kinder nehmen unter der Woche das Angebot an, zwölf freitags.

Kooperation: Die Ostbaarschule kooperiert seit dem Schuljahr 2015/16 mit der Karl-Wacker-Schule Donaueschingen. Im Rahmen der Kooperation werden fünf Schüler mit Behinderung im regulären Unterricht der Schule integriert und nehmen so an diversen Bildungsbereichen und Aktivitäten der Ostbaarschule teil. Das Integrativprojekt musste dieses Jahr aufgrund des Umbaus der Ostbaarhalle pausieren, soll im kommenden Jahr aber wieder aufgenommen werden.

Brandschutz und Sicherheit: Auch an der Ostbaarschule ist Brandschutz ein Thema. Als Beispiel nannte sie einen leeren Kellerraum. Dieser sollte zum Lehrerarchiv werden, die Regale seien bereits bestellt. Jedoch zwingen Bedenken hinsichtlich Brandschutz das Projekt zur Pause. Auch der Werkraum könne derzeit nicht in seiner ursprünglichen Funktion genutzt werden, da eine Fluchttreppe fehlt. Seit eineinhalb Jahren warte man nun auf die Fertigstellung.

Wünsche: An sich sei sie mit der Ausstattung der Ostbaarschule sehr zufrieden, unterstrich Patrizia Schneider, jedoch habe sie den einen oder anderen Wunsch. Schön wäre, wenn man den derzeit leerstehenden Speicher ausbauen und die Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung nutzen könnte. Ein Problem sei auch der häufig unter Wasser stehende Pausenhof. Ein anderer Wunsch ist ein Jugendbegleiter. Diese seien aber gerade in ländlichen Gebieten schwer zu finden. Und vielleicht, so die Schulleiterin zum Schluss, nach Fertigstellung der Ostbaarhalle ein neuer Anstrich am alten Teil möglich.

Dieser Einblick sei sehr wertvoll und informativ gewesen, waren sich alle einig. Fraktionssprecher Klaus Götz betonte: „Uns liegt sehr am Herzen, dass die Kinder und Jugendlichen in Bad Dürrheim die bestmöglichen Startvoraussetzungen in ein erfolgreiches Leben haben. Die Betreuungseinrichtungen sowie die Grundschulen haben wir besonders im Fokus, wobei wir selbstverständlich auch die weiterführenden Schulen nicht außer Acht lassen und uns um deren Belange kümmern.“