An diesem Wochenende hat die Feuerwehr Bad Dürrheim Grund zum Feiern. Am heutigen Samstagabend, 14. September, stellt die Abteilung der Kernstadt mit einer feierlichen Einweihung den neuen Rüstwagen und den neuen Mannschaftstransportwagen offiziell in den Dienst. Den musikalischen Rahmen dazu stellt der Spielmannszug der Feuerwehr Villingen. Nach der feierlichen Übergabe startet später der Barbetrieb, natürlich wird im Gerätehaus bewirtet. Am Sonntag, 15. September, ist die Bevölkerung wieder herzlich zum Tag der offenen Tür willkommen. Am Morgen geht es los um 10.30 Uhr mit Weißwurstfrühstück. Die musikalische Unterhaltung zum Frühschoppen steuert das Blasorchester Bad Dürrheim bei. Ab 11 Uhr wird der Mittagstisch angeboten, ab 13 Uhr starten stündliche Vorführungen. Alle Fahrzeuge können angeschaut werden. Für Kinder ist außerdem die große Hüpfburg aufgebaut.