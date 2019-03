von SK

In der katholischen Seelsorgeeinheit gibt es für die kommende Fastenzeit außergewöhnliche Angebote, die gerade in die Wochen vor Ostern gut passen, teilt Pastoralreferent Josef Hofmann mit.

Als erstes wird wieder das ökumenische Kinderbibelfrühstück gestaltet. Da in diesem Jahr die Bibelwoche sich mit Texten aus dem Philipperbrief des Heiligen Paulus beschäftigt, werden die Kinder an diesem Vormittag auf spielerische und fröhliche Art mehr von diesem wichtigen Mann erfahren. Es findet statt am Samstag, 16. März, im Haus der Begegnung bei der evangelischen Kirche, von 9 bis 12.30 Uhr und beginnt wie immer mit einem gemeinsamen Frühstück. Zur Deckung der Kosten wird pro Kind ein Euro eingesammelt. Jugendliche ab etwa 14 Jahren sind an vier Abenden (mittwochs ab 19.45 Uhr) zu „Pump and Pray“ eingeladen. Unter der Leitung von Tobias Hall wird zuerst kräftig Körperarbeit gemacht und dann miteinander Stille erlebt. Start ist am 20. März. Interessierte melden sich bitte im Pfarrbüro oder bei Josef Hofmann an.

Am Montag, 25. März, 19.30 Uhr, gibt einen Abend unter dem Thema „Film und Gespräch“. Es wird ein Film angeschaut, gefolgt von einem Austausch über die Bezüge zu unserem Glauben. Informationen zu allen Angeboten gibt es auch in der Kirche oder im Internet (www.kath-badduerrheim-se.de).