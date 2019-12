von Sabine Naiemi

Der Kindergarten Hochemmingen soll erweitert werden, mehr Platz bekommen. Das ist eine der geplanten Maßnahmen im Hinblick auf darauf, dass aufgrund der bestehenden Platzkapazitäten die erhöhte Nachfrage nach Betreuungsplätzen nicht mehr abgedeckt werden kann. Im Rahmen der geplanten Maßnahmen in Hochemmingen wird auch das dem Gebäudekomplex zugehörige Feuerwehrhaus Dachgaupen und einen zusätzlichen Gruppenraum erhalten. Eingestellt wurde für diese Maßnahmen in den Haushalt 2020 nach Gemeinderatsbeschluss eine Planungsrate in Höhe von insgesamt 50 000 Euro.

Auch die Raumsituation im Rathaus ist beengt, weshalb auch hier nach einer Lösung gesucht wird. Die CDU schlug im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Teilverlagerung der Verwaltung nach Unterbaldingen vor.

Ebenso wurde der seit Jahren andauernde Sanierungsstau bezüglich der Gemeindeverbindungsstraßen von der CDU thematisiert.