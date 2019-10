von Sabine Naiemi

Die ersten zwei Wochen der Online-Befragung zum Bürgerbeteiligungsprozess „Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim“ sind vorüber. Vom Start des Prozesses zeigt sich Bürgermeister Jonathan Berggötz erfreut, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung zum Zwischenstand.

„Mit der Auftaktveranstaltung und den ersten zwei Wochen der Befragung sind wir schon mal zufrieden“, so Berggötz. Über 7000 Seitenaufrufe, rund 200 Beiträge und dazu aktuell 170 Kommentare und knapp 700 „Likes“, konnte Matthias Burgbacher von „Plan:Kooperativ“ bereits verzeichnen. „Die meisten Besucher scheinen sich eher zu informieren und zu liken, als selber etwas zu schreiben“, berichtet Burgbacher. Das sei aber absolut in Ordnung, denn es sei ja ein wichtiges Ziel, dass sich die Bürger informieren.

Rund 200 Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern wurden bei der Online-Befragung zur Stadtentwicklung bereits abgegeben. Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim | Bild: Stadtverwaltung

Viele Beiträge seien zum ruhenden und fließenden Verkehr sowie zur Qualität und dem Erhalt der Grünflächen und Parks abgegeben worden, heißt es weiter. Aber auch einzelne Ideen wie zum Beispiel zu Standorte für Spielplätze oder der Wunsch nach einem Unverpackt-Laden hätten viele positive Reaktionen ausgelöst. Besonders interessant findet Bürgermeister Berggötz die entstehenden Diskussionen in den Kommentaren. „Da ist Leben drin, man kann jeden Tag neue spannende Beiträge lesen“, so das Stadtoberhaupt.

Auffallend sei, dass bei manchen Beiträgen der Blick immer wieder zurückgewandt sei, stellt Berggötz weiter fest und betont: „Natürlich wollen wir aus der Vergangenheit lernen. Uns ist aber in dieser Beteiligung vor allem wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger den Blick nach vorn werfen und uns ihr Feedback zu den konkret anstehenden Projekten oder zu möglichen Verbesserungen geben.“ Hier sehe er noch mehr Potenzial. So gebe es etwa erst drei Beiträge zum geplanten Hotelneubau, das empfinde er als zu wenig.

Technische Probleme behoben

Bei der Nutzung der Seite über Handys habe es kurzzeitig Probleme gegeben, die aber behoben seien, berichtet Alexander Stengelin, der als Referent des Bürgermeisters für den Prozess zuständig ist. Die Nutzung über das Smartphone sei aufgrund der großen Karten aber sowieso nicht optimal. An einem Tablet oder Computer könne man die Beiträge einfacher verfassen und wahrnehmen. Für Bürger, die nicht auf das Internet zugreifen können, gibt es beim Bürgerservice im Rathaus und im Haus des Gastes Umfragebögen auf Papier.

„Der Start war gut, jetzt muss aber noch eine Schippe drauf gepackt werden“, fordert Jonathan Berggötz. Wer sich noch nicht beteiligt hat, hat noch zwei Wochen Zeit sich einzubringen. Auch für Personen, die schon Beiträge geschrieben haben, gebe es täglich Neues zu entdecken und mitzusprechen.

Bis zum 8. November ist das Online-Tool unter www.bd-imherzen.de noch frei geschaltet. Zudem wird „Plan:Kooperativ“ noch Befragungen an Schulen, im Solemar und auf dem Wochenmarkt durchführen. Und es sind noch zwei Stadtführungen mit Stadtbaumeister Holger Kurz geplant. Eine am heutigen Samstag 26. Oktober, um 11 Uhr und eine am Mittwoch, 30. Oktober, um 16.30 Uhr. Letzterer Termin wurde aufgrund der einbrechenden Dunkelheit vorverlegt.