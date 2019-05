von Sabine Naiemi

Der zukünftige Bürgermeister der Stadt, Jonathan Berggötz, steckt mitten in der Arbeit, um seinen Umzug nach Bad Dürrheim vorzubereiten. „Nach dem enormen Vertrauen der Bad Dürrheimer Bürgerschaft und meiner Wahl zum Bürgermeister ging es für mich sofort mit meiner Arbeit im Rastatter Rathaus weiter“, erklärt er dem SÜDKURIER auf die Frage, was ihn gerade umtreibt.

„Ich freue mich auf meine Amtszeit in meiner Heimatstadt Bad Dürrheim“, erklärt Berggötz. Eine große Ehre sei für ihn, gleich am ersten Wochenende seiner Amtszeit das Jubiläumsfest in Baldingen eröffnen zu dürfen. Bis Ende Juni werde er noch viele Themen und Aufgaben gut zu Ende bringen beziehungsweise noch einige Pflöcke einschlagen. Und die sechseinhalb Jahre in Rastatt werden ihm in allerbester Erinnerung bleiben, sagt er.

„Welche Aufgaben prioritär für mich anstehen, dazu möchte ich noch nichts sagen“, so Berggötz weiter. Das werde Inhalt seiner Rede bei der Amtseinführung sein. „Klar ist für mich, dass ich die Themen beherzt anpacken und mich für ein gutes Miteinander in der Bürgerschaft und in der Verwaltung einsetzen werde.“

Auch eine Bleibe hat der neue Bürgermeister inzwischen. „Ich habe eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung in Bad Dürrheim gefunden.“ Partnerin Angelika komme wegen ihres Arbeitsplatzes zunächst nur am Wochenende. Sie freue sich ebenfalls auf Bad Dürrheim und werde nachziehen.

Zum Thema Hagelflieger gefragt, sagt Berggötz: „Ich freue mich auf das Gespräch mit Herrn Messner und werde mich vollumfänglich über die Erfolge des Hagelfliegers informieren. Ob sich Bad Dürrheim am Hagelflieger beteiligt, wird dann im Gemeinderat diskutiert.“ Ganz gespannt sei er auf das Ergebnis der Kommunalwahlen und darauf, wer daran mitarbeiten wird, die Stadt gut voranzubringen.