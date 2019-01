von Sabine Naiemi

Das Konzept der Nachbarschaftshilfe hat sich rasant entwickelt. Wie kam die Idee zustande und wie war der Ablauf?

Erwin Nopper: Ich sah aufgrund der Lebensumstände im Dorf und der besseren Hilfsstruktur in der Kernstadt den enormen Bedarf auf den Ortsteilen und habe im Herbst 2016 erst ein bisschen an der Idee gebastelt und dann ein Inserat aufgeben, in dem ich Gleichgesinnte suchte. Heinz Messmer: Ich hatte das Inserat gelesen, fühlte mich sofort angesprochen und habe auch sofort angerufen. So haben wir uns im Februar 2017 kennengelernt.

Bad Dürrheim So funktioniert die Nachbarschaftshilfe Das könnte Sie auch interessieren

Nopper: Dann ging alles ganz schnell. Wir zogen durch die Ortschaftsräte, stellten unser Anliegen bei der Stadt vor, die dann schnell ins Boot stieg, wir erhielten von vielen Seiten Unterstützung. Dann fand der Informationsabend statt und schon beim ersten angebotenen Kurs nahmen 23 Personen teil, aus den Ortsteilen als auch aus der Kernstadt. Jetzt melden sich sogar schon aus anderen Ortschaften Leute zu unseren Kursen an.

Wie hat sich der Verein seit seiner Gründung entwickelt?

Heinz Messmer: Unser Verein hat mittlerweile 140 Mitglieder, 50 gelistete Helfer – darunter auch Flüchtlinge – und im ersten Jahr ihres Bestehens hat die Nachbarschaftshilfe mit Herz und Hand rund 950 Einsatzstunden bei insgesamt 55 "Kunden" erbracht. Das ist enorm. Erwin Nopper: Ein Viertel davon entfällt auf die Teilorte, der Rest läuft in der Kernstadt. Mittlerweile haben wir auch die Anerkennung vom Landratsamt und so besteht die Möglichkeit, bei Pflegegradeinstufungen Leistungen über die Pflegeversicherung abzurechnen. Eine Voraussetzung dafür ist übrigens der Nachweis von Kursen und Weiterbildungen für unsere Helfer.

Bad Dürrheim "Hilfe mit Herz und Hand": Neuer Verein packt Nachbarschaftshilfe an Das könnte Sie auch interessieren

Ursprünglich war das Nachbarschaftshilfeangebot für die Ortsteile vorgesehen, wird aber in der Kernstadt stärker nachgefragt. Woran liegt das?

Erwin Nopper: Auf dem Dorf ist man eher noch verschlossener, würde ich mal sagen, will sich aufgrund der bestehenden Struktur nicht gleich von außen Hilfe holen. Dagegen wissen die alten Menschen, die von außerhalb nach Bad Dürrheim ziehen, um hier ihren Lebensabend zu verbringen ganz genau, dass sie allein sind und sind deshalb offener.

Wer nimmt überhaupt die Nachbarschaftshilfe in Anspruch?

Erwin Nopper: Das ist ganz verschieden. Aber mal grundsätzlich gesagt, beginnt das Hilfebedürfnis eines Menschen viel früher, nur haben die meisten Hemmungen nach Hilfe zu fragen. Möglichkeiten und Bedürfnisse sind extrem vielfältig und bei weitem nicht daran gebunden, ob bereits eine Pflegestufe vorliegt. Die Hemmschwelle, fremde Hilfe anzufragen ist leider oft hoch. Oft kommt sie zustande, weil pflegende Angehörige weiter weg wohnen, oder Entlastung suchen, oder im Fall einer Abwesenheit ihre Schützlinge gut betreut wissen wollen.

Bad Dürrheim Nachbarschaftshilfe läuft an: Verein startet mit ersten Vermittlungen Das könnte Sie auch interessieren

Warum wird für die erbrachte Nachbarschaftshilfe eine Aufwandsentschädigung verlangt?

Erwin Nopper: Das hat viele Gründe. Es geht auch innerhalb unseres Vereins nicht ohne bürgerschaftliches Engagement, aber es hat sich am Beispiel anderer Institutionen und Vereine – zum Beispiel beim Seniorenverein in Brigachtal – gezeigt, dass es in dieser Größenordnung nicht ohne Aufwandsentschädigung funktioniert. Auch die Personen, die Hilfe anfordern, fühlen sich besser, wenn sie nicht auf "Almosen" angewiesen sind und quasi betteln müssen. Alle Beteiligten haben ein besseres Gefühl, es nachhaltiger, hat eine andere Wertigkeit, alle profitieren von dieser Regelung. Außerdem wäre es nicht in Ordnung, Dienste kostenlos anzubieten, die bei professionellen Anbietern – mit Recht – bezahlt werden müssen. Wir arbeiten außerdem sehr gut mit den Sozialstationen zusammen. Übrigens: Bei uns kriegen grundsätzlich alle Hilfe, auch wenn jemand die Aufwandsentschädigung nicht bezahlen kann.

Wie sehen die Pläne für dieses Jahr aus?

Heinz Messmer: Jetzt gilt es, den Aufbau der Strukturen fortzusetzen und dafür zu sorgen, dass alles Bestand hat. Dafür brauchen wir Leute, die das mittragen. Weiter wollen wir dafür Sorge tragen, dass die Nachbarschaftshilfe ein fester Bestandteil der Stadt wird. Nopper: Ein weiteres Kapitel ist der Ausbau unseres Netzwerkes, um alles auf ein möglichst breites Fundament zu stellen und die Veranstaltungen sind zu organisieren.

Fragen: Sabine Naiemi