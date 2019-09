von Wolf-Wilhelm Adam

In der ersten Sitzung des neu gewählten Ortschaftsrates wurde Karlheinz Ullrich als Ortsvorsteher von Oberbaldingen im Amt vereidigt. Er tritt damit seine dritte Amtsperiode an – ein erfahrener Grundpfeiler, der die Geschicke des Ortes weiterhin mitbestimmen wird. Denn von acht Mitgliedern sind sechs neu auf der politischen Bühne. Mit Pascal Wölfle wurde einer dieser sechs Neuen zum Stellvertreter von Ullrich bestimmt, nachdem Stimmenkönig Hans Lohrer der Jugend seinen Platz geräumt hat. „Es ist wichtig, den Jungen die Chance zu geben, zumal sie sich ausdrücklich auch engagieren wollen“, erklärte Lohrer seinen Standpunkt.

Karlheinz Ullrich weiß als erfahrener Hase, wie er die Jungen in solch ein Amt einführen muss. Daher bestehen die nächsten Sitzungen alle aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Der praktische Teil bei der ersten Sitzung führte die Ortschaftsräte in den Kindergarten, die Schule und auf den Friedhof, wo sie jeweils einen Abriss der aktuellen und zukünftigen Projekte bekamen.

Hans Lohrer (links) und Bürgermeister Berggötz im Gespräch mit Martina Wenzler-Gail. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Im Kindergarten Spatzennest hieß sie die Kindergartenleiterin Martina Wenzler-Gail willkommen. Sie berichtete von der Bauphase, die bislang schon ein dreiviertel Jahr andauert und durch die zahlreiche Anpassungen und Änderungen im Gebäude vorgenommen werden. Diese seien enorm wichtig in Bezug auf das Thema Ganztagsschule. „Die Kinder sind hier bis zu neun Stunden – mehr als jeder Arbeitnehmer. Dafür ist Platz und Raum notwendig, der nun endlich geschaffen wird“, berichtet Wenzler-Gail.

Als wichtigste Neuerung bezeichnet sie die Tatsache, dass der zweite Stock, in dem bislang die Landfrauen ihr Zuhause hatten, nun endlich mit genutzt werden könne. Hier entstehen im Rahmen eines offenen Konzeptes, in dem die Kinder eigenständig ihre Beschäftigung wählen können, Näh-, Schreib- und Druckstudios. „Tolle Räumlichkeiten sind hier entstanden, die uns Erziehern wie auch den Kindern viel Freude bereiten werden“, so die Leiterin. Ein zweiter Rettungsweg führt direkt in den Garten, wo Wenzler-Gail insbesondere auf den Zaun zur Straße hin aufmerksam machte. Hier bestehe dringend Handlungsbedarf, denn dieser sei morsch, nicht klettersicher und müsse deshalb dringend erneuert werden. Bürgermeister Jonathan Berggötz, der bei der Begehung anwesend war, stimmte dem genauso zu wie der Ortschaftsrat und merkte an, dass der Zaun ja bereits in der Mittelanmeldung für den Haushalt 2020 enthalten sei.

Jürgen Wenzler vom städtischen Bauamt informiert über die Kosten des Umbaus im Spatzennest.

Jürgen Wenzler vom Bauamt informierte das Gremium noch über das Gesamtbudget des Umbaus in Höhe von 155 000 Euro, das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht voll ausgeschöpft sei. Deshalb denke man darüber nach, die Außenfassade gleich mit zu machen. „Die hat es dringend nötig“, merkte Wenzler-Gail dazu an.

Lisa Huber führt die Räte anschließend als Vertretung des Schulleitungsteams durch die Ostbaarschule. Erstaunt zeigten sich besonders die jungen Ortschaftsräte über die Veränderungen seit ihrem Weggang aus der Schule. Die digitalen Tafeln sind hier sicherlich der krasseste Unterschied. Aktuell den meisten Aufwand verursacht die fehlende Turnhalle, weshalb die drei Stunden Sport in eine Stunde Walken und zwei Stunden Sport in der Halle in Öfingen aufgeteilt werden. Da die An- und Rückfahrt mit dem Linienbus erfolgt, ist der Sportunterricht entsprechend eingeschränkt.

Pascal Wölfles erste Amtshandlung als stellvertretender Ortsvorsteher war die Vereidigung von Karlheinz Ullrich als Ortsvorsteher. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

In der Sitzung befasste sich das Gremium mit dem generellen Vorgehen bei Neuverpachtungen und Versteigerungen von gemeindeeigenen Grundstücken. Die Räte folgten dem vorgeschlagenen Vorgehen des Ortsvorstehers, dass vorrangig Bürger aus der Gesamtstadt berücksichtigt werden und Auswärtige erst dann einen Zuschlag erhalten, wenn die Einheimischen kein Interesse hätten. Einer Neuverpachtung und einer Reduzierung einer Pachtfläche stimmten die Räte anschließend einstimmig zu.

Groß ist der Ärger über den neuen Vandalismus am Grillplatz Unterzieren. Eine komplette Bank wurde als Feuerholz benutzt. Der Bauhof wurde damit beauftragt, eine neue Bank aufzustellen, die dieses Mal fest im Boden verankert werden soll. Zum Thema Breitbandausbau informierte Karlheinz Ullrich, dass dafür allein der Zweckverband zuständig sei, nicht die Kommune. Am 5. Juli sei seiner Kenntnis nach der Förderantrag für die von Pfohren zu verlegende Haupttrasse genehmigt worden. Ob der Anschluss des Gebietes Deicheläcker im Jahr 2020 erfolge, sei noch nicht sicher, da noch nicht genehmigt. In diesem Zusammenhang hätten sich Ortsvorsteher und Bürgermeister darauf verständigt, die Straße im Deicheläcker erst zu sanieren, wenn das Thema Glasfaser erledigt sei. Ullrich: „Sonst sanieren wir hier einen Straßenabschnitt, der kurz darauf durch die Glasfaserverlegung wieder aufgerissen wird. Das käme einem Schildbürgerstreich gleich.“

„Kommen Sie auf mich und meine Mitarbeiter zu, sobald sie Fragen und Unterstützung brauchen. Wir sind jederzeit für sie da“, sicherte Bürgermeister Berggötz abschließend die Unterstützung der Verwaltung zu.

